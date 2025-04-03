600 бункеров. Эстония будет укреплять границу с Россией

В 2025 году Эстония планирует приступить к строительству укреплений с бункерами на границе с Россией.
Главные тезисы
- В 2025 году Эстония начнет строительство 600 бункеров на границе с Россией для укрепления обороноспособности.
- Бункеры будут оснащены оборонным оборудованием для защиты от атак и дронов, с учетом опыта войны в Украине.
- Опорные пункты с бункерами планируют возведение как на государственной, так и на частной земле вдоль восточной границы Эстонии.
Эстония максимально укрепляет границу с РФ
Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке, еще четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе.
В общей сложности оборонная цепь будет включать около 600 бункеров на восточной границе. Оборонные сооружения планируют строить не только на государственной, но и на частной земле.
К началу лета эстонские военные должны выбрать один из двух типов бункеров, прошедших тестирование в прошлом году. При тестировании учитывался опыт войны в Украине. В частности, бункеры должны выдерживать попадание 152 мм снаряда.
Также планируется установка противотанковых заграждений и оборудования огневых позиций. Некоторые элементы оборонной зоны будут устанавливаться только в кризисное время.
В кризисное время обязательно будут использоваться взрывные заграждения, мины и взрывные заряды, также предусмотрены меры по разрушению мостов и трубопроводов. В мирное время эти меры не применяются, в кризисное — да.
Отмечается, что в настоящее время точный выбор местоположения этих опорных пунктов находится на финальной стадии согласования с силами обороны.
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