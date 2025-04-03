600 бункеров. Эстония будет укреплять границу с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

600 бункеров. Эстония будет укреплять границу с Россией

бункеры
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Источник:  ERR

В 2025 году Эстония планирует приступить к строительству укреплений с бункерами на границе с Россией.

Главные тезисы

  • В 2025 году Эстония начнет строительство 600 бункеров на границе с Россией для укрепления обороноспособности.
  • Бункеры будут оснащены оборонным оборудованием для защиты от атак и дронов, с учетом опыта войны в Украине.
  • Опорные пункты с бункерами планируют возведение как на государственной, так и на частной земле вдоль восточной границы Эстонии.

Эстония максимально укрепляет границу с РФ

Планируется, что к осени будет готов первый опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке, еще четыре бункера будут возведены на юго-восточной границе.

В общей сложности оборонная цепь будет включать около 600 бункеров на восточной границе. Оборонные сооружения планируют строить не только на государственной, но и на частной земле.

К началу лета эстонские военные должны выбрать один из двух типов бункеров, прошедших тестирование в прошлом году. При тестировании учитывался опыт войны в Украине. В частности, бункеры должны выдерживать попадание 152 мм снаряда.

Против дронов бункеры мы не тестировали, однако количество взрывчатки, которое использовали во время испытаний, достаточно, чтобы обеспечить защиту от них. При установке бункеров мы учитываем опыт, полученный в Украине, где против дронов используют специальные сетки и средства, чтобы дрон не мог прямо попасть в бункер, — пояснил глава инженерного отделения штаба дивизии Сил обороны Айнар Афанасьев.

Также планируется установка противотанковых заграждений и оборудования огневых позиций. Некоторые элементы оборонной зоны будут устанавливаться только в кризисное время.

В кризисное время обязательно будут использоваться взрывные заграждения, мины и взрывные заряды, также предусмотрены меры по разрушению мостов и трубопроводов. В мирное время эти меры не применяются, в кризисное — да.

Отмечается, что в настоящее время точный выбор местоположения этих опорных пунктов находится на финальной стадии согласования с силами обороны.

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