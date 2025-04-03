600 бункерів. Естонія укріплюватиме кордон з Росією
Категорія
Світ
Дата публікації

600 бункерів. Естонія укріплюватиме кордон з Росією

Бункери
Read in English
Джерело:  ERR

У 2025 році Естонія планує розпочати будівництво укріплень з бункерами на кордоні з Росією.

Головні тези:

  • Естонія збирається побудувати 600 бункерів на кордоні з РФ для посилення обороноздатності.
  • Опорні пункти з бункерами будуть включати обладнання для захисту від атак та дронів.
  • Вибір місць для розташування бункерів знаходиться на завершальній стадії узгодження з Силами оборони.

Естонія максимально укріплює кордон з РФ

Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході, ще чотири бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.

Загалом оборонний ланцюг включатиме близько 600 бункерів на східному кордоні. Оборонні споруди планують зводити не тільки на державній, а й на приватній землі.

До початку літа естонські військові мають обрати один із двох типів бункерів, які пройшли тестування минулого року. За їх словами, при тестуванні враховувався досвід війни в Україні. Зокрема, бункери мають витримувати влучання 152-мм снаряда.

Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яку використовували під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер, — пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Айнар Афанасьєв.

Також планується встановлення протитанкових загороджень та обладнання вогневих позицій. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлювати лише в кризовий час.

У кризовий час обов'язково використовуватимуть вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий — так.

Зазначається, що наразі точний вибір місця розташування цих опорних пунктів перебуває на фінальній стадії узгодження з Силами оборони.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Удари по РФ. Естонія закликала Захід зняти заборону для України
Patriot
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ще більше грошей. Естонія звернулася до України з неочікуваною пропозицією
Зеленський і Певкур
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія очікує на провокації РФ під час відключення від російської енергосистеми
Енергосистема

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?