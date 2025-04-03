600 бункерів. Естонія укріплюватиме кордон з Росією

У 2025 році Естонія планує розпочати будівництво укріплень з бункерами на кордоні з Росією.

Естонія максимально укріплює кордон з РФ

Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході, ще чотири бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.

Загалом оборонний ланцюг включатиме близько 600 бункерів на східному кордоні. Оборонні споруди планують зводити не тільки на державній, а й на приватній землі.

До початку літа естонські військові мають обрати один із двох типів бункерів, які пройшли тестування минулого року. За їх словами, при тестуванні враховувався досвід війни в Україні. Зокрема, бункери мають витримувати влучання 152-мм снаряда.

Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яку використовували під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер, — пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Айнар Афанасьєв. Поширити

Також планується встановлення протитанкових загороджень та обладнання вогневих позицій. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлювати лише в кризовий час.

У кризовий час обов'язково використовуватимуть вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий — так.

Зазначається, що наразі точний вибір місця розташування цих опорних пунктів перебуває на фінальній стадії узгодження з Силами оборони.