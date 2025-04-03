600 бункерів. Естонія укріплюватиме кордон з Росією

У 2025 році Естонія планує розпочати будівництво укріплень з бункерами на кордоні з Росією.
Головні тези:
- Естонія збирається побудувати 600 бункерів на кордоні з РФ для посилення обороноздатності.
- Опорні пункти з бункерами будуть включати обладнання для захисту від атак та дронів.
- Вибір місць для розташування бункерів знаходиться на завершальній стадії узгодження з Силами оборони.
Естонія максимально укріплює кордон з РФ
Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході, ще чотири бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.
Загалом оборонний ланцюг включатиме близько 600 бункерів на східному кордоні. Оборонні споруди планують зводити не тільки на державній, а й на приватній землі.
До початку літа естонські військові мають обрати один із двох типів бункерів, які пройшли тестування минулого року. За їх словами, при тестуванні враховувався досвід війни в Україні. Зокрема, бункери мають витримувати влучання 152-мм снаряда.
Також планується встановлення протитанкових загороджень та обладнання вогневих позицій. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлювати лише в кризовий час.
У кризовий час обов'язково використовуватимуть вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий — так.
Зазначається, що наразі точний вибір місця розташування цих опорних пунктів перебуває на фінальній стадії узгодження з Силами оборони.
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