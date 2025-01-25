Естонія очікує на провокації РФ під час відключення від російської енергосистеми

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс вважає, що під час десинхронізації естонської енергосистеми від російської можливі провокації з боку РФ.

Естонія очікує на провокації РФ: що відомо

Ляенеметс зауважив, що перемикання між системами ретельно підготовлене і відбудеться для людей непомітно.

Однак у цей період енергопостачання Естонії буде більше уразливим, і наш сусід (Росія — ред.) може спробувати скористатися ситуацією. Ми маємо бути готовими до можливих гібридних загроз — від кібератак до фізичного втручання, а також до поширення дезінформації. Можливі навіть спроби пошкодити енергетичну інфраструктуру.

За словами глави МВС, поліція та інші безпекові служби Естонії вживають заходів для забезпечення порядку і запобігання інцидентам під час десинхронізації.

Він також зауважив, що синхронізація з енергосистемою Європи є важливим кроком, який розриває зв’язок із Росією.

Вона усуває значну залежність і можливість впливу, фактично ліквідуючи останній «канат», який пов’язує нас зі сходом. Поширити

Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської електромережі

Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської електроенергетичної мережі 8 лютого, а наступного дня синхронізуються з мережею ЄС.

Про це повідомила естонська енергетична компанія Elering.