Естонія очікує на провокації РФ під час відключення від російської енергосистеми

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс вважає, що під час десинхронізації естонської енергосистеми від російської можливі провокації з боку РФ.
Головні тези:
- Очікується провокації РФ під час десинхронізації енергосистеми Естонії від російської.
- Готовність до можливих гібридних загроз від кібератак до фізичного втручання є важливою.
- Синхронізація з енергосистемою Європи допоможе зменшити залежність від Росії та уникнути впливу з її боку.
- Естонські безпекові служби вживають заходів для запобігання можливим провокаціям та інцидентам під час десинхронізації.
- Балтійські країни від'єднаються від російської електроенергетичної мережі з метою підвищення енергетичної безпеки.
Естонія очікує на провокації РФ: що відомо
Ляенеметс зауважив, що перемикання між системами ретельно підготовлене і відбудеться для людей непомітно.
Однак у цей період енергопостачання Естонії буде більше уразливим, і наш сусід (Росія — ред.) може спробувати скористатися ситуацією. Ми маємо бути готовими до можливих гібридних загроз — від кібератак до фізичного втручання, а також до поширення дезінформації. Можливі навіть спроби пошкодити енергетичну інфраструктуру.
За словами глави МВС, поліція та інші безпекові служби Естонії вживають заходів для забезпечення порядку і запобігання інцидентам під час десинхронізації.
Він також зауважив, що синхронізація з енергосистемою Європи є важливим кроком, який розриває зв’язок із Росією.
Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської електромережі
Країни Балтії остаточно від'єднаються від російської електроенергетичної мережі 8 лютого, а наступного дня синхронізуються з мережею ЄС.
Про це повідомила естонська енергетична компанія Elering.
8 лютого балтійські оператори енергосистем від'єднають енергосистеми Естонії, Латвії та Литви від IPS/UPS та розпочнуть спільне випробування роботи своїх енергосистем у режимі енергетичного острова. Синхронізація з частиною континентальної Європи запланована на 9 лютого 2025 року, — йдеться у заяві.
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