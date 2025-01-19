За прикладом США. Естонія пропонує заборонити TikTok в Європі

Естонія підтримує ідею блокування китайської соцмережі TikTok у Європі, наслідуючи приклад США. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, країна стурбована ризиками, які несе платформа.

Чому в Естонії також підтримують блокування TikTok

Міністр Маргус Цахкн зазначив, що останніми роками в Європі TikTok став інструментом для поширення дезінформації, фейкових новин і впливу на виборчі процеси.

Нещодавно яскравий приклад ми бачили в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані через виявлене втручання Росії, що здійснювалося через масштабну онлайн-кампанію, — зазначив Цахкна. Поширити

Він схарактеризував TikTok як "зброю впливу", а не звичайну соціальну мережу. Також він висловив занепокоєння, що дані користувачів можуть передаватися владі Китаю.

За його словами, у звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії вказано, що TikTok збирає значні обсяги інформації, які можуть бути використані для розвідки, шантажу чи проведення кібератак.

З огляду на ці загрози для безпеки, необхідно серйозно розглянути можливість заборони TikTok у Європі, — підкреслив глава естонського МЗС. Поширити

Заборона TikTok у США. Що відомо

19 січня 2025 року в США офіційно набув чинності закон, який забороняє використання TikTok.

Цей крок став результатом законодавчих ініціатив, спрямованих на примус китайської компанії ByteDance продати американський сегмент платформи через побоювання щодо національної безпеки. Верховний суд США підтримав це рішення, наголосивши на ризиках витоку даних до китайського уряду.

Наразі TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google.Oracle почала процес відключення серверів, які обслуговували дані американських користувачів.

Користувачі отримують повідомлення про недоступність платформи.

Попри заборону, обраний президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність її скасування на 90 днів після вступу на посаду. Трамп наголосив, що питання ще перебуває на розгляді, але він готовий обговорювати відновлення роботи платформи.