За прикладом США. Естонія пропонує заборонити TikTok в Європі

Естонія підтримує ідею блокування китайської соцмережі TikTok у Європі, наслідуючи приклад США. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкна, країна стурбована ризиками, які несе платформа.
Головні тези:
- Єстонія розглядає можливість блокування TikTok у Європі через ризики поширення дезінформації та впливу на виборчі процеси.
- Міністр закордонних справ Естонії підтримує ідею заборони TikTok, описуючи платформу як 'зброю впливу'.
- Аргументи Маргуса Цахкна включають можливість витоку даних користувачів до влади Китаю та можливість використання їх для розвідки та шантажу.
- У США заборонили використання TikTok з причин національної безпеки, пов'язаної з передачею даних китайському уряду.
- Попри заборону, президент США Трамп розглядає можливість її скасування, а китайська соцмережа RedNote (Xiaohongshu) показала стрімке зростання популярності на американському ринку.
Чому в Естонії також підтримують блокування TikTok
Міністр Маргус Цахкн зазначив, що останніми роками в Європі TikTok став інструментом для поширення дезінформації, фейкових новин і впливу на виборчі процеси.
Він схарактеризував TikTok як "зброю впливу", а не звичайну соціальну мережу. Також він висловив занепокоєння, що дані користувачів можуть передаватися владі Китаю.
За його словами, у звіті Служби зовнішньої розвідки Естонії вказано, що TikTok збирає значні обсяги інформації, які можуть бути використані для розвідки, шантажу чи проведення кібератак.
Заборона TikTok у США. Що відомо
19 січня 2025 року в США офіційно набув чинності закон, який забороняє використання TikTok.
Цей крок став результатом законодавчих ініціатив, спрямованих на примус китайської компанії ByteDance продати американський сегмент платформи через побоювання щодо національної безпеки. Верховний суд США підтримав це рішення, наголосивши на ризиках витоку даних до китайського уряду.
Наразі TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google.Oracle почала процес відключення серверів, які обслуговували дані американських користувачів.
Користувачі отримують повідомлення про недоступність платформи.
Попри заборону, обраний президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність її скасування на 90 днів після вступу на посаду. Трамп наголосив, що питання ще перебуває на розгляді, але він готовий обговорювати відновлення роботи платформи.
На тлі очікуваної заборони TikTok у США китайська соціальна мережа RedNote (Xiaohongshu) показала стрімке зростання популярності на американському ринку. Додаток, який очолив рейтинг завантажень в App Store США, за тиждень збільшив кількість завантажень утричі, залучивши 700 000 нових користувачів лише за 48 годин.
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