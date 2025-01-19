По примеру США. Эстония предлагает запретить TikTok в Европе

Эстония поддерживает идею блокирования китайской соцсети TikTok в Европе, следуя примеру США. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, страна озабочена рисками, которые несет платформа.
Главные тезисы
- Эстония рассматривает возможность блокирования TikTok в Европе из-за риска распространения дезинформации и влияния на избирательные процессы.
- Министр иностранных дел Эстонии поддерживает идею запрета TikTok, описывая платформу как "оружие влияния".
- Аргументы Маргуса Цахкна включают возможность утечки данных пользователей к власти Китая и возможность использования их для разведки и шантажа.
- В США запретили использование TikTok по причине национальной безопасности, связанной с передачей данных китайскому правительству.
- Несмотря на запрет, президент США Трамп рассматривает возможность его упразднения, а китайская соцсеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке.
Почему в Эстонии также поддерживают блокировку TikTok
Министр Маргус Цахкн отметил, что в последние годы в Европе TikTok стал инструментом для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на избирательные процессы.
Он охарактеризовал TikTok как "оружие влияния", а не обычную социальную сеть. Также он выразил обеспокоенность, что данные пользователей могут передаваться властям Китая.
По его словам, в отчете Службы внешней разведки Эстонии указано, что TikTok собирает значительные объемы информации, которые могут использоваться для разведки, шантажа или проведения кибератак.
Запрет TikTok в США. Что известно
19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok.
Этот шаг стал результатом законодательных инициатив, направленных на принуждение китайской компании ByteDance продать американский сегмент платформы из-за опасений национальной безопасности. Верховный суд США поддержал это решение, отметив риски утечки данных в китайское правительство.
В настоящее время TikTok был удален из магазинов приложений Apple и Google. Oracle начала процесс отключения серверов, обслуживавших данные американских пользователей.
Пользователи получают уведомление о недоступности платформы.
Вопреки запрету, избранный президент США Дональд Трамп заявил о вероятности ее отмены на 90 дней после вступления в должность. Трамп подчеркнул, что вопрос еще находится на рассмотрении, но он готов обсуждать возобновление работы платформы.
На фоне ожидаемого запрета TikTok в США китайская социальная сеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке. Приложение, возглавившее рейтинг загрузок в App Store США, за неделю увеличило количество загрузок втрое, привлекши 700 000 новых пользователей всего за 48 часов.
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