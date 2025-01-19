По примеру США. Эстония предлагает запретить TikTok в Европе
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Технологии
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По примеру США. Эстония предлагает запретить TikTok в Европе

По примеру США. Эстония предлагает запретить TikTok в Европе
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Источник:  ERR

Эстония поддерживает идею блокирования китайской соцсети TikTok в Европе, следуя примеру США. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, страна озабочена рисками, которые несет платформа.

Главные тезисы

  • Эстония рассматривает возможность блокирования TikTok в Европе из-за риска распространения дезинформации и влияния на избирательные процессы.
  • Министр иностранных дел Эстонии поддерживает идею запрета TikTok, описывая платформу как "оружие влияния".
  • Аргументы Маргуса Цахкна включают возможность утечки данных пользователей к власти Китая и возможность использования их для разведки и шантажа.
  • В США запретили использование TikTok по причине национальной безопасности, связанной с передачей данных китайскому правительству.
  • Несмотря на запрет, президент США Трамп рассматривает возможность его упразднения, а китайская соцсеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке.

Почему в Эстонии также поддерживают блокировку TikTok

Министр Маргус Цахкн отметил, что в последние годы в Европе TikTok стал инструментом для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на избирательные процессы.

Недавно яркий пример мы видели в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за проявленного вмешательства России, которое проводилось из-за масштабной онлайн-кампании, — отметил Цахкна.

Он охарактеризовал TikTok как "оружие влияния", а не обычную социальную сеть. Также он выразил обеспокоенность, что данные пользователей могут передаваться властям Китая.

По его словам, в отчете Службы внешней разведки Эстонии указано, что TikTok собирает значительные объемы информации, которые могут использоваться для разведки, шантажа или проведения кибератак.

Учитывая эти угрозы безопасности, необходимо серьезно рассмотреть возможность запрета TikTok в Европе, — подчеркнул глава эстонского МИД.

Запрет TikTok в США. Что известно

19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok.

Этот шаг стал результатом законодательных инициатив, направленных на принуждение китайской компании ByteDance продать американский сегмент платформы из-за опасений национальной безопасности. Верховный суд США поддержал это решение, отметив риски утечки данных в китайское правительство.

В настоящее время TikTok был удален из магазинов приложений Apple и Google. Oracle начала процесс отключения серверов, обслуживавших данные американских пользователей.

Пользователи получают уведомление о недоступности платформы.

Вопреки запрету, избранный президент США Дональд Трамп заявил о вероятности ее отмены на 90 дней после вступления в должность. Трамп подчеркнул, что вопрос еще находится на рассмотрении, но он готов обсуждать возобновление работы платформы.

На фоне ожидаемого запрета TikTok в США китайская социальная сеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке. Приложение, возглавившее рейтинг загрузок в App Store США, за неделю увеличило количество загрузок втрое, привлекши 700 000 новых пользователей всего за 48 часов.

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