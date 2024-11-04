Во Франции подали коллективный иск против TikTok. В чем дело
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Технологии
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Во Франции подали коллективный иск против TikTok. В чем дело

TikTok
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Источник:  Reuters

Во Франции сразу 7 семей подали коллективный иск против соцсети TikTok из-за демонстрации детям вредного контента, который привел к нескольким самоубийствам.

Главные тезисы

  • Семь семей во Франции подали коллективный иск против TikTok из-за демонстрации вредного контента, который способствовал самоубийствам подростков.
  • В США более 10 штатов судятся с TikTok из-за провокации психических кризисов у подростков и зависимости от платформы.
  • Родители требуют признать юридическую ответственность TikTok и привлечь к финансовым санкциям из-за негативного влияния на детей.
  • TikTok активно использует алгоритмы для продвижения опасного контента, ставящего подростков под риск нанесения вреда и психических расстройств.
  • Текущий скандал вызывает обеспокоенность и необходимость судебного рассмотрения претензий пользователей во Франции и США.

Что известно о скандале во Франции и коллективном иске против TikTok

Журналисты издания со ссылкой на заявление адвоката истцов Лор Бутрон-Мармион отмечают, что китайская соцсеть продвигает опасное для детей видео с помощью установленных собственных алгоритмов.

В частности, речь идет о видео на тему самоубийств, нанесении себе вреда и расстройствах пищевого поведения.

Это уже привело к тому, что двое подростков в возрасте 15 лет под влиянием просмотренных в TikTok видео совершили самоубийство.

На TikTok подали коллективный иск в суд во Франции
TikTok

Отмечается, что коллективный иск был подан в суд в Кретее.

Как утверждает адвокат истцов, это первый коллективный иск против TikTok на территории ЕС.

Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, которая предлагает продукт потребителям, которые к тому же несовершеннолетними. Поэтому они должны отвечать за недостатки продукта, — объясняет Лор Бутрон-Мармион.

Журналисты издания добавляют, что контент в TikTok и других популярных социальных сетях давно находится под контролем.

Так, соцсети получают сотни исков от возмущенных пользователей в США, в которых они обвиняются в том, что они пропагандируют неоднозначный контент, привлекая к сети миллионы детей.

По мнению истцов, вследствие неустойчивой детской психики наносится вред.

Что известно о громком скандале вокруг TikTok в США

Более 10 американских штатов и округ Колумбия судятся в TikTok. Они жалуются на то, что платформа провоцирует кризисы психического здоровья у подростков.

По убеждению истцов, указанная соцсеть активно использует функции, приводящие к зависимости.

Более того, указано, что она намеренно вводит американцев в заблуждение относительно безопасности длительного использования.

На этом фоне истцы призывали к финансовым санкциям против TikTok.

Кроме того, отмечается, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс указала на случаи гибели или получения травм молодыми людьми по всей стране из-за челленджа TikTok.

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