Во Франции сразу 7 семей подали коллективный иск против соцсети TikTok из-за демонстрации детям вредного контента, который привел к нескольким самоубийствам.

Что известно о скандале во Франции и коллективном иске против TikTok

Журналисты издания со ссылкой на заявление адвоката истцов Лор Бутрон-Мармион отмечают, что китайская соцсеть продвигает опасное для детей видео с помощью установленных собственных алгоритмов.

В частности, речь идет о видео на тему самоубийств, нанесении себе вреда и расстройствах пищевого поведения.

Это уже привело к тому, что двое подростков в возрасте 15 лет под влиянием просмотренных в TikTok видео совершили самоубийство.

TikTok

Отмечается, что коллективный иск был подан в суд в Кретее.

Как утверждает адвокат истцов, это первый коллективный иск против TikTok на территории ЕС.

Родители хотят, чтобы юридическая ответственность TikTok была признана в суде. Это коммерческая компания, которая предлагает продукт потребителям, которые к тому же несовершеннолетними. Поэтому они должны отвечать за недостатки продукта, — объясняет Лор Бутрон-Мармион. Поделиться

Журналисты издания добавляют, что контент в TikTok и других популярных социальных сетях давно находится под контролем.

Так, соцсети получают сотни исков от возмущенных пользователей в США, в которых они обвиняются в том, что они пропагандируют неоднозначный контент, привлекая к сети миллионы детей.

По мнению истцов, вследствие неустойчивой детской психики наносится вред.

Что известно о громком скандале вокруг TikTok в США

Более 10 американских штатов и округ Колумбия судятся в TikTok. Они жалуются на то, что платформа провоцирует кризисы психического здоровья у подростков.

По убеждению истцов, указанная соцсеть активно использует функции, приводящие к зависимости.

Более того, указано, что она намеренно вводит американцев в заблуждение относительно безопасности длительного использования.

На этом фоне истцы призывали к финансовым санкциям против TikTok.

Кроме того, отмечается, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс указала на случаи гибели или получения травм молодыми людьми по всей стране из-за челленджа TikTok.