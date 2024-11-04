Во Франции сразу 7 семей подали коллективный иск против соцсети TikTok из-за демонстрации детям вредного контента, который привел к нескольким самоубийствам.
Главные тезисы
- Семь семей во Франции подали коллективный иск против TikTok из-за демонстрации вредного контента, который способствовал самоубийствам подростков.
- В США более 10 штатов судятся с TikTok из-за провокации психических кризисов у подростков и зависимости от платформы.
- Родители требуют признать юридическую ответственность TikTok и привлечь к финансовым санкциям из-за негативного влияния на детей.
- TikTok активно использует алгоритмы для продвижения опасного контента, ставящего подростков под риск нанесения вреда и психических расстройств.
- Текущий скандал вызывает обеспокоенность и необходимость судебного рассмотрения претензий пользователей во Франции и США.
Что известно о скандале во Франции и коллективном иске против TikTok
Журналисты издания со ссылкой на заявление адвоката истцов Лор Бутрон-Мармион отмечают, что китайская соцсеть продвигает опасное для детей видео с помощью установленных собственных алгоритмов.
В частности, речь идет о видео на тему самоубийств, нанесении себе вреда и расстройствах пищевого поведения.
Это уже привело к тому, что двое подростков в возрасте 15 лет под влиянием просмотренных в TikTok видео совершили самоубийство.
Отмечается, что коллективный иск был подан в суд в Кретее.
Как утверждает адвокат истцов, это первый коллективный иск против TikTok на территории ЕС.
Журналисты издания добавляют, что контент в TikTok и других популярных социальных сетях давно находится под контролем.
Так, соцсети получают сотни исков от возмущенных пользователей в США, в которых они обвиняются в том, что они пропагандируют неоднозначный контент, привлекая к сети миллионы детей.
По мнению истцов, вследствие неустойчивой детской психики наносится вред.
Что известно о громком скандале вокруг TikTok в США
Более 10 американских штатов и округ Колумбия судятся в TikTok. Они жалуются на то, что платформа провоцирует кризисы психического здоровья у подростков.
По убеждению истцов, указанная соцсеть активно использует функции, приводящие к зависимости.
Более того, указано, что она намеренно вводит американцев в заблуждение относительно безопасности длительного использования.
На этом фоне истцы призывали к финансовым санкциям против TikTok.
Кроме того, отмечается, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс указала на случаи гибели или получения травм молодыми людьми по всей стране из-за челленджа TikTok.
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