В соцсети TikTok уже уволили несколько сотен сотрудников, которых, как ожидается, заменит искусственный интеллект.
Главные тезисы
- ТикТок уволил более 700 сотрудников и заменил их на искусственный интеллект для модерации контента.
- Развитие искусственного интеллекта приводит к замене людей на автоматизированные системы в различных сферах, включая социальные сети.
- Шаги, принятые TikTok, свидетельствуют о стремительном развитии ИИ и постепенной замене человеческого труда автоматизированными системами.
- Рост пессимизма среди компаний и тревога среди работников вызваны появлением интегрированных средств искусственного интеллекта.
- Искусственный интеллект влияет на рынок труда, вызывая изменения как в процессах модерации контента, так и в будущем трудоустройстве.
Что известно о планах TikTok по модерированию соцсети с помощью ИИ
Представители компании подтвердили масштабные сокращения, однако не стали называть причин.
По информации журналистов издания, под сокращение попали более 700 должностей. В частности, большинство уволенных работников проводили модерацию контента в соцсети, однако теперь этим будут заниматься автоматизированные системы.
Они, как говорится, уже удаляют до 80% информации, нарушающей правила публикации в TikTok.
Штат TikTok насчитывает более 110 тысяч сотрудников в 200 городах по всему миру.
После появления и стремительного распространения виртуальных помощников на базе ИИ, скептические настроения по поводу потери работы многими работниками только усилились.
При надлежащем обучении медицинские ШИ-инструменты смогут точно ставить диагнозы и возьмут на себя рутинные задачи менеджеров по продажам, технической поддержке и другим специалистам.
Что известно о стремительном развитии ИИ и влиянии на рынок труда
Недавно компания OpenAI выпустила свою первую версию нейросети с "мозгом" на уровне доктора наук. А до конца года должна выйти ChatGPT-5 , обещающая совершить революцию в сфере искусственного интеллекта.
В конце апреля TikTok запустил свой аналог Instagram. Одной из его особенностей стала интеграция с основным сервисом, то есть новый аккаунт создавать не придется. Но пока мессенджер доступен только в ряде стран.
YouTube увеличил продолжительность "шортсов" до 3 минут — все из-за TikTok, где лимит продолжительности видео неоднократно увеличивался. Сейчас в TikTok можно скачивать видео длиной до 10 минут.
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