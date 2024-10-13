В соцсети TikTok уже уволили несколько сотен сотрудников, которых, как ожидается, заменит искусственный интеллект.

Что известно о планах TikTok по модерированию соцсети с помощью ИИ

Представители компании подтвердили масштабные сокращения, однако не стали называть причин.

По информации журналистов издания, под сокращение попали более 700 должностей. В частности, большинство уволенных работников проводили модерацию контента в соцсети, однако теперь этим будут заниматься автоматизированные системы.

Они, как говорится, уже удаляют до 80% информации, нарушающей правила публикации в TikTok.

TikTok уволил сотни работников, заменив их на ИИ

Штат TikTok насчитывает более 110 тысяч сотрудников в 200 городах по всему миру.

После появления и стремительного распространения виртуальных помощников на базе ИИ, скептические настроения по поводу потери работы многими работниками только усилились.

При надлежащем обучении медицинские ШИ-инструменты смогут точно ставить диагнозы и возьмут на себя рутинные задачи менеджеров по продажам, технической поддержке и другим специалистам.

Что известно о стремительном развитии ИИ и влиянии на рынок труда

Недавно компания OpenAI выпустила свою первую версию нейросети с "мозгом" на уровне доктора наук. А до конца года должна выйти ChatGPT-5 , обещающая совершить революцию в сфере искусственного интеллекта.

В конце апреля TikTok запустил свой аналог Instagram. Одной из его особенностей стала интеграция с основным сервисом, то есть новый аккаунт создавать не придется. Но пока мессенджер доступен только в ряде стран.

YouTube увеличил продолжительность "шортсов" до 3 минут — все из-за TikTok, где лимит продолжительности видео неоднократно увеличивался. Сейчас в TikTok можно скачивать видео длиной до 10 минут.