У соцмережі TikTok вже звільнили кілька сотень співробітників, яких, як очікується, замінить штучний інтелект.

Що відомо про плани TikTok з модерування соцмережі за допомогою ШІ

Зазначається, що представники компанії підтвердили масштабні скорочення, однак не стали називати причин.

За інформацією журналістів видання, під скорочення потрапили понад 700 посад. Зокрема, більшість звільнених працівників проводили модерацію контенту у соцмережі, однак тепер цим займатимуться автоматизовані системи.

Вони, як зазначається, вже видаляють до 80% інформації, яка порушує правила публікації у TikTok.

TikTok звільнив сотні працівників, замінивши їх на ШІ

Штат TikTok налічує понад 110 тисяч співробітників у 200 містах по всьому світу.

Після появи і стрімкого поширення віртуальних помічників на базі ШІ, скептичні настрої щодо втрати роботи багатьма працівниками тільки посилились.

За належного навчання медичні ШІ-інструменти зможуть точно ставити діагнози і візьмуть на себе рутинні завдання менеджерів з продажу, техпідтримки та інших фахівців.

Що відомо про стрімкий розвиток ШІ і вплив на ринок праці

Нещодавно компанія OpenAI випустила свою першу версію нейромережі з "мозком" на рівні доктора наук. А до кінця року має вийти ChatGPT-5, яка обіцяє зробити революцію у сфері штучного інтелекту.

Наприкінці квітня TikTok запустив власний аналог Instagram. Однією з його особливостей стала інтеграція з основним сервісом, тобто новий акаунт створювати не доведеться. Але поки що месенджер доступний тільки в низці країн.

YouTube збільшив тривалість "шортсів" до 3 хвилин — усе через TikTok, де ліміт тривалості відео неодноразово збільшувався. Зараз у TikTok можна завантажувати відео довжиною до 10 хвилин.