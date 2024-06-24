TikTok будет учить пользователей распознавать фейковые новости — детали

В преддверии всеобщих выборов в Великобритании TikTok запустил центр новостной грамотности, в котором журналисты и фактчекеры учат зрителей распознавать дезинформацию и фейки.
Главные тезисы
- Логические факты делятся видео о методах борьбы с дезинформацией на платформе, а эксперты обещают продолжить сотрудничество для борьбы с пропагандой.
- Российская пропаганда активно вовлекается в TikTok, увеличивая количество контента и привлекая больше пользователей, чем в других соцсетях.
- Пользователи TikTok учатся критически мыслить, выявлять фейки и соблюдать баланс в новостном потоке благодаря новому центру медиаграмотности.
- TikTok планирует сотрудничать с экспертами для проведения кампаний по дезинформации и обучению пользователей основным навыкам распознавания фейков.
Как TikTok учит зрителей отличать фейковые новости о политике
TikTok, как и другие социальные платформы, стал значимой частью политической борьбы. Политики проводят кампании в TikTok, на платформе распространяют пропаганду и фейки.
В преддверии всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в начале июля, TikTok начал делиться советами по выявлению фейковых новостей и определению таких вещей, как дезинформация, со своими зрителями. Платформа показывает пользователям видео журналистов и фактчекеров в рамках работы ее нового Центра медиаграмотности.
В рамках этой кампании организация Logically Facts опубликовала серию образовательных видео, рассказывающих о том, как выявлять и противодействовать дезинформации. В центр можно получить доступ при поиске терминов, связанных с распространенными темами для фейков, например, последними событиями в мире.
В течение 2024 года TikTok обещает продолжать сотрудничать с экспертами и организациями по проверке фактов во всем мире, чтобы проводить кампании по дезинформации, идентификации созданного искусственным интеллектом контента и т.д.
Роспропаганда "штурмует" TikTok
Российская пропаганда резко нарастила активность в TikTok. Это следует из исследования Института Брукингса.
Несмотря на то, что количество российских пропагандистских аккаунтов в TikTok в 2024 году сократилось до 46 из 57 в 2022 году, они стали публиковать гораздо больше контента, свидетельствуют данные за первые три месяца этого года.
Если в 2022 году такие каналы в среднем публиковали минимум один пост в год, и только одна учетная запись обновлялась примерно дважды в сутки, то в этом году каждый из 46 пропагандистских каналов уже успел сделать публикацию. А три из них стали регулярно выкладывать по 10 и более роликов в день.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-