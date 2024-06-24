TikTok будет учить пользователей распознавать фейковые новости — детали
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Технологии
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TikTok будет учить пользователей распознавать фейковые новости — детали

TikTok
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Источник:  online.ua

В преддверии всеобщих выборов в Великобритании TikTok запустил центр новостной грамотности, в котором журналисты и фактчекеры учат зрителей распознавать дезинформацию и фейки.

Главные тезисы

 

  • Логические факты делятся видео о методах борьбы с дезинформацией на платформе, а эксперты обещают продолжить сотрудничество для борьбы с пропагандой.
  • Российская пропаганда активно вовлекается в TikTok, увеличивая количество контента и привлекая больше пользователей, чем в других соцсетях.
  • Пользователи TikTok учатся критически мыслить, выявлять фейки и соблюдать баланс в новостном потоке благодаря новому центру медиаграмотности.
  • TikTok планирует сотрудничать с экспертами для проведения кампаний по дезинформации и обучению пользователей основным навыкам распознавания фейков.

Как TikTok учит зрителей отличать фейковые новости о политике

TikTok, как и другие социальные платформы, стал значимой частью политической борьбы. Политики проводят кампании в TikTok, на платформе распространяют пропаганду и фейки.

В преддверии всеобщих выборов в Великобритании, которые состоятся в начале июля, TikTok начал делиться советами по выявлению фейковых новостей и определению таких вещей, как дезинформация, со своими зрителями. Платформа показывает пользователям видео журналистов и фактчекеров в рамках работы ее нового Центра медиаграмотности.

Фото — newsroom.tiktok.com

Этот центр в приложении создан, чтобы помочь нашему сообществу приобрести навыки, необходимые для критического взаимодействия с онлайн-контентом и безопасного изучения своих интересов. Это базируется на нашей кампании #FactCheckYourFeed, которая сосредоточена на критическом мышлении и новостной грамотности, охватывая такие темы, как распознавание фейковых новостей в Интернете и то, как придерживаться сбалансированной новостной диеты, — сообщает платформа .

В рамках этой кампании организация Logically Facts опубликовала серию образовательных видео, рассказывающих о том, как выявлять и противодействовать дезинформации. В центр можно получить доступ при поиске терминов, связанных с распространенными темами для фейков, например, последними событиями в мире.

В течение 2024 года TikTok обещает продолжать сотрудничать с экспертами и организациями по проверке фактов во всем мире, чтобы проводить кампании по дезинформации, идентификации созданного искусственным интеллектом контента и т.д.

Роспропаганда "штурмует" TikTok

Российская пропаганда резко нарастила активность в TikTok. Это следует из исследования Института Брукингса.

Несмотря на то, что количество российских пропагандистских аккаунтов в TikTok в 2024 году сократилось до 46 из 57 в 2022 году, они стали публиковать гораздо больше контента, свидетельствуют данные за первые три месяца этого года.

Если в 2022 году такие каналы в среднем публиковали минимум один пост в год, и только одна учетная запись обновлялась примерно дважды в сутки, то в этом году каждый из 46 пропагандистских каналов уже успел сделать публикацию. А три из них стали регулярно выкладывать по 10 и более роликов в день.

И хотя эта активность ниже той, что аффилированные с Россией аккаунты демонстрируют, например, в Telegram или X, привлечение пользователей (лайки, комментарии, просмотры) к российским пропагандистским TikTok-роликам намного выше, чем у постов в X или Telegram, дошли заключения эксперты.

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