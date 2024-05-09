TikTok начнет маркировать ИИ-контент. В чем причина

Хотя TikTok уже маркирует материалы, созданные с помощью ИИ-эффектов на платформе, теперь он будет автоматически маркировать контент, созданный на других платформах, внедренных Content Credentials.

TikTok будет бороться с распространением дезинформации

TikTok начнет маркировать ИИ-контент, созданный на платформе и вне платформы, таким образом компания хочет бороться с распространением дезинформации.

Об этом сообщает Tech Crunch.

Видеоплатформа внедряет Content Credentials — технологии Коалиции по проверке происхождения и подлинности контента, соучредителями которой являются Microsoft и Adobe. Content Credentials добавляет в контент некоторые метаданные, которые TikTok может использовать для мгновенного распознавания и маркировки контента, созданного ИИ.

Смена начинает действовать с 9 мая и будет применена ко всем пользователям по всему миру в течение ближайших недель.

В ближайшие месяцы TikTok также начнет добавлять Content Credentials в ШИ-контент, который создают на платформе с помощью ИИ-эффектов. Метаданные Content Credentials будут содержать подробную информацию о том, где и как был создан или отредактирован ИИ-контент, и будут оставаться прикрепленными к контенту при загрузке. Поделиться

Таким образом, хотя TikTok обязался маркировать ИИ-контент на собственном сервисе, он также стремится обеспечить, чтобы ИИ-контент, созданный в TikTok, также точно маркировался при публикации на другой платформе.

TikTok утверждает, что это первая платформа для обмена видео, внедренная Content Credentials.

Фейк о Зеленском в TikTok

В TikTok распространяется видео с фейковой статьей издания Politico о том, что «в конце мая под видом официального визита в Лондон Зеленский, скорее всего, сбежит из Украины».

Центр противодействия дезинформации сообщает, что на сайте Politico статьи с таким названием и содержанием не существует.

Кроме этого, видеозаписи с дискредитирующим контекстом по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому распространяют исключительно каналы с антиукраинской риторикой.

В ЦПИ отмечают, что российская пропаганда создала армию ботов в соцсетях и продолжает попытки дискредитировать высшее руководство государства для снижения доверия среди украинского общества.