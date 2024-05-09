TikTok почне маркувати ШІ-контент. У чому причина

Хоча TikTok вже маркує матеріали, створені за допомогою ШІ-ефектів на платформі, тепер він автоматично маркуватиме контент, створений на інших платформах, які впровадили Content Credentials.
TikTok боротиметься з поширенням дезінформації
TikTok почне маркувати ШІ-контент, створений на платформі та поза платформою, таким чином компанія хоче боротися з поширенням дезінформації.
Про це повідомляє Tech Crunch.
Відеоплатформа впроваджує Content Credentials — технології Коаліції з перевірки походження та автентичності контенту, співзасновниками якої є Microsoft і Adobe. Content Credentials додає до контенту певні метадані, які TikTok може використовувати для миттєвого розпізнавання та маркування контенту, створеного ШІ.
Зміна починає діяти з 9 травня й буде застосована до всіх користувачів по всьому світу протягом найближчих тижнів.
Таким чином, хоча TikTok зобов'язався маркувати ШІ-контент на своєму власному сервісі, він також прагне забезпечити, щоб ШІ-контент, створений у TikTok, також точно маркувався при публікації на іншій платформі.
TikTok стверджує, що це перша платформа для обміну відео, яка впровадила Content Credentials.
Фейк про Зеленського у TikTok
У TikTok поширюється відео з фейковою статтею видання Politico про те, що «наприкінці травня під виглядом офіційного візиту до Лондона Зеленський, найімовірніше, втече з України».
Центр протидії дезінформації повідомляє, що на сайті Politico статті з таким заголовком і змістом не існує.
Крім цього, відеозаписи з дискредитуючим контекстом щодо президента України Володимира Зеленського поширюють виключно канали з антиукраїнською риторикою.
У ЦПД зазначають, що російська пропаганда створила армію ботів у соцмережах і продовжує спроби дискредитувати вище керівництво держави задля зниження рівня довіри серед українського суспільства.
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