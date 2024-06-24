TikTok вчитиме користувачів розпізнавати фейкові новини — деталі

Напередодні загальних виборів у Великій Британії TikTok запустив центр новинної грамотності, у якому журналісти і фактчекери вчать глядачів розпізнавати дезінформацію і фейки.

Як TikTok вчить глядачів відрізняти фейкові новини про політику

TikTok, як і інші соціальні платформи, став вагомою частиною політичної боротьби. Політики проводять кампанії в TikTok, на платформі поширюють пропаганду і фейки.

Напередодні загальних виборів у Великій Британії, які відбудуться на початку липня, TikTok почав ділиться порадами щодо виявлення фейкових новин і визначення таких речей, як дезінформація, зі своїми глядачами. Платформа показує користувачам відео журналістів і фактчекерів у рамках роботи її нового Центру медіаграмотності.

Фото — newsroom.tiktok.com

Цей центр у застосунку створено, щоб допомогти нашій спільноті здобути навички, необхідні для критичної взаємодії з онлайн-контентом і безпечного вивчення своїх інтересів. Це базується на нашій кампанії #FactCheckYourFeed, яка зосереджена на критичному мисленні та новинній грамотності, охоплюючи такі теми, як розпізнавання фейкових новин в Інтернеті та те, як дотримуватися збалансованої «новинної дієти, — повідомляє платформа. Поширити

У рамках цієї кампанії організація Logically Facts опублікувала серію освітніх відео, які розповідають про те, як виявляти та протидіяти дезінформації. До центру можна отримати доступ під час пошуку термінів, пов’язаних із поширеними темами для фейків, наприклад, останніми подіями у світі.

Протягом 2024 року TikTok обіцяє продовжувати співпрацювати з експертами та організаціями з перевірки фактів у всьому світі, щоб проводити кампанії з дезінформації, ідентифікації створеного штучним інтелектом контенту тощо.

Роспропаганда “штурмує” TikTok

Російська пропаганда різко наростила активність у TikTok. Це випливає з дослідження Інституту Брукінгса.

Незважаючи на те, що кількість російських пропагандистських акаунтів у TikTok у 2024 році скоротилася до 46 з 57 у 2022 році, вони стали публікувати набагато більше контенту, свідчать дані за перші три місяці цього року.

Якщо у 2022 році такі канали в середньому публікували щонайменше один пост на рік, і лише один обліковий запис оновлювався приблизно двічі на добу, то цього року кожен із 46 пропагандистських каналів уже встиг зробити публікацію. А три з них стали регулярно викладати по 10 і більше роликів на день.