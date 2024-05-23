TikTok обмежить поширення контенту державних ЗМІ Росії та Китаю
Категорія
Технології
Дата публікації

TikTok обмежить поширення контенту державних ЗМІ Росії та Китаю

TikTok
Джерело:  The New York Times

TikTok запровадить заходи, спрямовані на обмеження популярності відео китайських та російських державних медіа, якщо вони прагнуть поширити відео про "поточні глобальні події та справи" за межами своїх країн.

TikTok обмежить російські та китайські державні відео

TikTok зробив 23 травня заяву щодо запровадження обмежень на поширення державними ЗМІ відео, зокрема контенту державних ЗМІ РФ і КНР, аби уникнути імовірної пропаганди на платформі.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначено, що ще у 2022 році застосунок почав блокувати облікові записи державних медіа, зокрема російську телекомпанію RT і People's Daily — щоденну газету Китаю.

Водночас у TikTok заявили, що облікові записи не зможуть розміщувати рекламу, націлену на аудиторію іноземних країн, що дозволить зменшити охоплення.

NYТ додає, Meta, YouTube і соціальна мережа X борються з поширенням дезінформації, оскільки цьогоріч відбудуться світові вибори.

Законодавці та представники розвідки заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці частково через те, що китайський уряд міг використовувати його для поширення пропаганди.

Роспропаганда “штурмує” TikTok

Російська пропаганда різко наростила активність у TikTok.

Це випливає з дослідження Інституту Брукінгса.

Незважаючи на те, що кількість російських пропагандистських акаунтів у TikTok у 2024 році скоротилася до 46 з 57 у 2022 році, вони стали публікувати набагато більше контенту, свідчать дані за перші три місяці цього року.

Якщо у 2022 році такі канали в середньому публікували щонайменше один пост на рік, і лише один обліковий запис оновлювався приблизно двічі на добу, то цього року кожен із 46 пропагандистських каналів уже встиг зробити публікацію. А три з них стали регулярно викладати по 10 і більше роликів на день.

І хоча ця активність нижча за ту, що афілійовані з Росією акаунти демонструють, наприклад, у Telegram або в X, залучення користувачів (лайки, коментарі, перегляди) до російських пропагандистських TikTok-роликів набагато вище, ніж у постів у X або Telegram, дійшли висновку експерти.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Російські пропагандисти суттєво активізувалися у TikTok — дані дослідження
TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
TikTok почне маркувати ШІ-контент. У чому причина
TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Конкурент YouTube. У TikTok тестують завантаження годинних відео
TikTok

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?