TikTok обмежить поширення контенту державних ЗМІ Росії та Китаю

TikTok запровадить заходи, спрямовані на обмеження популярності відео китайських та російських державних медіа, якщо вони прагнуть поширити відео про "поточні глобальні події та справи" за межами своїх країн.

TikTok обмежить російські та китайські державні відео

TikTok зробив 23 травня заяву щодо запровадження обмежень на поширення державними ЗМІ відео, зокрема контенту державних ЗМІ РФ і КНР, аби уникнути імовірної пропаганди на платформі.

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначено, що ще у 2022 році застосунок почав блокувати облікові записи державних медіа, зокрема російську телекомпанію RT і People's Daily — щоденну газету Китаю. Поширити

Водночас у TikTok заявили, що облікові записи не зможуть розміщувати рекламу, націлену на аудиторію іноземних країн, що дозволить зменшити охоплення.

NYТ додає, Meta, YouTube і соціальна мережа X борються з поширенням дезінформації, оскільки цьогоріч відбудуться світові вибори.

Законодавці та представники розвідки заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці частково через те, що китайський уряд міг використовувати його для поширення пропаганди.

Роспропаганда “штурмує” TikTok

Російська пропаганда різко наростила активність у TikTok.

Це випливає з дослідження Інституту Брукінгса.

Незважаючи на те, що кількість російських пропагандистських акаунтів у TikTok у 2024 році скоротилася до 46 з 57 у 2022 році, вони стали публікувати набагато більше контенту, свідчать дані за перші три місяці цього року. Поширити

Якщо у 2022 році такі канали в середньому публікували щонайменше один пост на рік, і лише один обліковий запис оновлювався приблизно двічі на добу, то цього року кожен із 46 пропагандистських каналів уже встиг зробити публікацію. А три з них стали регулярно викладати по 10 і більше роликів на день.