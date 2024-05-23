TikTok обмежить поширення контенту державних ЗМІ Росії та Китаю

TikTok запровадить заходи, спрямовані на обмеження популярності відео китайських та російських державних медіа, якщо вони прагнуть поширити відео про "поточні глобальні події та справи" за межами своїх країн.
TikTok обмежить російські та китайські державні відео
TikTok зробив 23 травня заяву щодо запровадження обмежень на поширення державними ЗМІ відео, зокрема контенту державних ЗМІ РФ і КНР, аби уникнути імовірної пропаганди на платформі.
Про це повідомляє The New York Times.
Водночас у TikTok заявили, що облікові записи не зможуть розміщувати рекламу, націлену на аудиторію іноземних країн, що дозволить зменшити охоплення.
NYТ додає, Meta, YouTube і соціальна мережа X борються з поширенням дезінформації, оскільки цьогоріч відбудуться світові вибори.
Законодавці та представники розвідки заявили, що TikTok становить загрозу національній безпеці частково через те, що китайський уряд міг використовувати його для поширення пропаганди.
Роспропаганда “штурмує” TikTok
Російська пропаганда різко наростила активність у TikTok.
Це випливає з дослідження Інституту Брукінгса.
Якщо у 2022 році такі канали в середньому публікували щонайменше один пост на рік, і лише один обліковий запис оновлювався приблизно двічі на добу, то цього року кожен із 46 пропагандистських каналів уже встиг зробити публікацію. А три з них стали регулярно викладати по 10 і більше роликів на день.
І хоча ця активність нижча за ту, що афілійовані з Росією акаунти демонструють, наприклад, у Telegram або в X, залучення користувачів (лайки, коментарі, перегляди) до російських пропагандистських TikTok-роликів набагато вище, ніж у постів у X або Telegram, дійшли висновку експерти.
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