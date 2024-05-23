TikTok ограничит распространение контента государственных СМИ России и Китая

TikTok введет меры, направленные на ограничение популярности видео китайских и российских государственных медиа, если они стремятся распространить видео о "текущих глобальных событиях и делах" за пределами своих стран.

TikTok ограничит российские и китайские государственные видео

TikTok сделал 23 мая заявление о введении ограничений на распространение государственными СМИ видео, в частности контента государственных СМИ РФ и КНР во избежание вероятной пропаганды на платформе.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечено, что еще в 2022 году приложение начало блокировать учетные записи государственных медиа, в частности, российскую телекомпанию RT и People's Daily — ежедневную газету Китая. Поделиться

В TikTok заявили, что учетные записи не смогут размещать рекламу, нацеленную на аудиторию иностранных стран, что позволит уменьшить охват.

NYТ добавляет, что Meta, YouTube и социальная сеть X борются с распространением дезинформации, поскольку в этом году состоятся мировые выборы.

Законодатели и представители разведки заявили, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности частично из-за того, что китайское правительство могло использовать его для распространения пропаганды.

Роспропаганда "штурмует" TikTok

Российская пропаганда резко нарастила активность в TikTok.

Это следует из исследования Института Брукингса.

Несмотря на то, что количество российских пропагандистских аккаунтов в TikTok в 2024 году сократилось до 46 из 57 в 2022 году, они стали публиковать гораздо больше контента, свидетельствуют данные за первые три месяца этого года. Поделиться

Если в 2022 году такие каналы в среднем публиковали минимум один пост в год, и только одна учетная запись обновлялась примерно дважды в сутки, то в этом году каждый из 46 пропагандистских каналов уже успел сделать публикацию. А три из них стали регулярно выкладывать по 10 и более роликов в день.