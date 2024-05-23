TikTok ограничит распространение контента государственных СМИ России и Китая

TikTok введет меры, направленные на ограничение популярности видео китайских и российских государственных медиа, если они стремятся распространить видео о "текущих глобальных событиях и делах" за пределами своих стран.
TikTok ограничит российские и китайские государственные видео
TikTok сделал 23 мая заявление о введении ограничений на распространение государственными СМИ видео, в частности контента государственных СМИ РФ и КНР во избежание вероятной пропаганды на платформе.
Об этом сообщает The New York Times.
В TikTok заявили, что учетные записи не смогут размещать рекламу, нацеленную на аудиторию иностранных стран, что позволит уменьшить охват.
NYТ добавляет, что Meta, YouTube и социальная сеть X борются с распространением дезинформации, поскольку в этом году состоятся мировые выборы.
Законодатели и представители разведки заявили, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности частично из-за того, что китайское правительство могло использовать его для распространения пропаганды.
Роспропаганда "штурмует" TikTok
Российская пропаганда резко нарастила активность в TikTok.
Это следует из исследования Института Брукингса.
Если в 2022 году такие каналы в среднем публиковали минимум один пост в год, и только одна учетная запись обновлялась примерно дважды в сутки, то в этом году каждый из 46 пропагандистских каналов уже успел сделать публикацию. А три из них стали регулярно выкладывать по 10 и более роликов в день.
И хотя эта активность ниже той, что аффилированные с Россией аккаунты демонстрируют, например, в Telegram или X, привлечение пользователей (лайки, комментарии, просмотры) к российским пропагандистским TikTok-роликам намного выше, чем у постов в X или Telegram, дошли заключения эксперты.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-