Что известно о блокировании российской пропаганды в TikTok

Отмечается, что решение является частью усилий соцсети, направленных на предотвращение распространения дезинформации накануне президентских выборов в США.

Известно, что соцсеть удалила аккаунты медиагруппы "Россия сегодня", управляющей информационными агентствами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", дочерью которой является телеканал RT.

Соцсеть TikTok

Администрация TikTok отмечает, что работа аккаунтов подконтрольных Кремлю СМИ была заблокирована в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемый государством.

Однако считается, что они были запрещены навсегда.

Что известно о блокировании кремлевской пропаганды в других сетях

Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, также запретила работу "России сегодня", RT и других кремлевских пропагандистских СМИ из-за попыток иностранного влияния.

Такие запреты появились после того, как в этом месяце США предъявили обвинения против двух сотрудников RT, якобы пытавшихся нанять американскую компанию для производства онлайн-контента, чтобы повлиять на выборы.

Между тем, по информации Reuters, Кремль пытается создать как можно больше искусственного контента с помощью ИИ для влияния на президентские выборы в США.

При этом страна-агрессорка опережает в своих усилиях все остальные страны, пытающиеся предпринимать подобные попытки.

Как рассказал пожелавший остаться анонимным представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия активно использует искусственный интеллект для продвижения Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в частности из-за теории заговора.

Генеративный ИИ, как пояснил чиновник, создает контент — текст, изображения и видео — которые выглядят как созданные человеком на основе обучения по предварительным данным.

Россия, по словам представителя ODNI, использует ШИ-контент для влияния на выборы больше других стран, хотя точный объем такого контента не называется. Она также имеет лучший опыт и лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели выбирать для воздействия.