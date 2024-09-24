В TikTok заблокировали кремлевскую пропаганду
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В TikTok заблокировали кремлевскую пропаганду

TikTok
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Источник:  Sky News

Соцсеть TikTok заблокировала аккаунты подконтрольных Кремлю государственных российских СМИ из-за их участия в тайных операциях влияния.

Главные тезисы

  • Соцсеть TikTok заблокировала аккаунты российских СМИ, подконтрольных Кремлю, из-за участия в тайных операциях влияния
  • Блокирование кремлевской пропаганды является частью стратегии предотвращения дезинформации перед президентскими выборами в США
  • Россия использует искусственный интеллект для влияния на выборы в США, создавая угрозу демократическому процессу
  • Компания Meta также запретила работу кремлевских СМИ в соцсетях Facebook и Instagram из-за попыток внешнего воздействия на выборы
  • Россия опережает другие страны в использовании генеративного искусственного интеллекта для манипулирования политической ситуацией и дискредитации оппонентов

Что известно о блокировании российской пропаганды в TikTok

Отмечается, что решение является частью усилий соцсети, направленных на предотвращение распространения дезинформации накануне президентских выборов в США.

Известно, что соцсеть удалила аккаунты медиагруппы "Россия сегодня", управляющей информационными агентствами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", дочерью которой является телеканал RT.

Руководство соцсети TikTok заблокировало работу кремлевских пропагандистских СМИ
Соцсеть TikTok

Администрация TikTok отмечает, что работа аккаунтов подконтрольных Кремлю СМИ была заблокирована в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемый государством.

Однако считается, что они были запрещены навсегда.

Что известно о блокировании кремлевской пропаганды в других сетях

Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, также запретила работу "России сегодня", RT и других кремлевских пропагандистских СМИ из-за попыток иностранного влияния.

Такие запреты появились после того, как в этом месяце США предъявили обвинения против двух сотрудников RT, якобы пытавшихся нанять американскую компанию для производства онлайн-контента, чтобы повлиять на выборы.

Между тем, по информации Reuters, Кремль пытается создать как можно больше искусственного контента с помощью ИИ для влияния на президентские выборы в США.

При этом страна-агрессорка опережает в своих усилиях все остальные страны, пытающиеся предпринимать подобные попытки.

Как рассказал пожелавший остаться анонимным представитель Управления директора национальной разведки (ODNI), Россия активно использует искусственный интеллект для продвижения Трампа и дискредитации вице-президента Камалы Гаррис и Демократической партии, в частности из-за теории заговора.

Генеративный ИИ, как пояснил чиновник, создает контент — текст, изображения и видео — которые выглядят как созданные человеком на основе обучения по предварительным данным.

Россия, по словам представителя ODNI, использует ШИ-контент для влияния на выборы больше других стран, хотя точный объем такого контента не называется. Она также имеет лучший опыт и лучше понимает, как работают выборы в США и какие цели выбирать для воздействия.

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