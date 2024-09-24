Що відомо про блокування російської пропаганди у TikTok

Зазначається, що рішення є частиною зусиль соцмережі, спрямованих на запобігання розповсюдженню дезінформації напередодні президентських виборів в США.

Відомо, що соцмережа видалила акаунти медіагрупи "Россия сегодня", яка керує інформаційними агентствами "РИА Новости" і "Спутник", а також "ТВ-Новости", донькою якої є телеканал RT.

Соцмережа TikTok

Адміністрація TikTok зазначає, що роботу акаунтів підконтрольних Кремлю ЗМІ було заблоковано у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі було позначено як контрольований державою.

Проте наразі вважається, що вони були заборонені назавжди.

Що відомо про блокування кремлівської пропаганди в інших мережах

Компанія Meta, що володіє соцмережами Instagram і Facebook, також заборонила роботу "России сегодня", RT та інших кремлівських пропагандистських ЗМІ через спроби іноземного впливу.

Такі заборони з'явилися після того, як в цьому місяці США висунули звинувачення проти двох співробітників RT, які нібито намагалися найняти американську компанію для виробництва онлайн-контенту, аби вплинути на вибори.

Між тим, за інформацією Reuters, Кремль намагається створити якомога більше штучного контенту за допомогою ШІ для впливу на президентські вибори у США.

При цьому країна-агресорка випереджає у своїх зусиллях всі інші країни, які намагаються вдаватись до подібних спроб.

Як розповів представник Управління директора національної розвідки (ODNI), який побажав залишитися анонімним, Росія активно використовує штучний інтелект для просування Трампа та дискредитації віцепрезидента Камали Гарріс і Демократичної партії, зокрема через теорії змови.

Генеративний ШІ, як пояснив чиновник, створює контент — текст, зображення та відео — які виглядають як створені людиною, на основі навчання на попередніх даних.

Росія, за словами представника ODNI, використовує ШІ-контент для впливу на вибори більше, ніж інші країни, хоча точний обсяг такого контенту не називається. Вона також має кращий досвід і краще розуміє, як працюють вибори в США, та які цілі обирати для впливу.