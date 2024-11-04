У Франції подали колективний позов проти TikTok. У чому справа
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У Франції подали колективний позов проти TikTok. У чому справа

TikTok
Джерело:  Reuters

У Франції одразу 7 сімей подали колективний позов проти соцмережі TikTok через демонстрацію дітям шкідливого контенту, що вже призвів до кількох самогубств. 

Головні тези:

  • Сімейства у Франції подали колективний позов проти TikTok через шкідливий контент, що мав наслідком кілька самогубств серед підлітків.
  • За заявою адвоката позивачів, TikTok просуває небезпечні відео для дітей за допомогою власних алгоритмів.
  • У США понад 10 штатів та округ Колумбія також позиваються до TikTok через провокацію психічних криз у підлітків та залежність від платформи.
  • Відзначається, що контент у TikTok перебуває під контролем, але позови від обурених користувачів надходять і в США.
  • Позивачі закликають до фінансових санкцій проти TikTok через вказані порушення та загрозу для психічного здоров'я підлітків.

Що відомо про скандал у Франції та колективний позов проти TikTok

Журналісти видання із посиланням на заяву адвоката позивачів Лор Бутрон-Марміон зазначають, що китайська соцмережа просуває небезпечні для дітей відео за допомогою встановлених власних алгоритмів.

Зокрема, мова йде про відео на тему самогубств, завдання собі шкоди та розладів харчової поведінки.

Це вже призвело до того, що двоє підлітків у віці 15 років під впливом переглянутих у TikTok відео вчинили самогубство.

На TikTok подали колективний позов до суду у Франції
TikTok

Зазначається, що колективний позов було подано до суду у місті Кретея.

Як стверджує адвокат позивачів, це перший колективний позов проти TikTok на території ЄС.

Батьки хочуть, щоб юридичну відповідальність TikTok було визнано в суді. Це комерційна компанія, що пропонує продукт споживачам, які, до того ж є неповнолітніми. Тому вони мають відповідати за недоліки продукту, — пояснює Лор Бутрон-Марміон.

Журналісти видання додають, що контент у TikTok та інших популярних соцмережах давно перебуває під контролем.

Так, соцмережі отримують сотні позовів від обурених користувачів у США, в яких їх звинувачують у тому, що вони пропагують неоднозначний контент, залучаючи до мережі мільйони дітей.

На думку позивачів, внаслідок, нестійкої дитячої психіки завдається шкода.

Що відомо про гучний скандал навколо TikTok у США

Понад 10 американських штатів та округ Колумбія позиваються до TikTok. Вони скаржаться на те, що платформа нібито провокує кризи психічного здоров’я у підлітків.

На переконання позивачів, вказана соцмережа активно використовує функції, що призводять до залежності.

Ба більше, вказано, що вона умисно вводить американців в оману щодо безпеки тривалого використання.

На цьому тлі позивачі закликали до фінансових санкцій проти TikTok.

Окрім того, наголошується, що генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вказала на випадки загибелі або отримання травм молодими людьми по всій країні через челенджі TikTok.

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