Инструмент дезинформации и манипуляций. Как и почему TikTok представляет угрозу для Украины.

19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok. Согласно опыту других стран, соцсеть используется не только как развлекательная платформа, но и как инструмент для дезинформации и манипуляций.
Главные тезисы
- TikTok активно используется для подорванных мобилизационных процессов и распространения ложных нарративов в Украине.
- Платформа работает как алгоритмическая система, обучающаяся на предпочтениях пользователей, показывая манипулятивный контент.
- Необходимо разработать механизмы мониторинга и реагирования на угрозы, которые несет использование TikTok и аналогичных платформ для Украины.
- В США запретили TikTok из-за возмущения национальной безопасности и риска утечки данных в китайское правительство.
Почему TikTok опасен для Украины
Издание приводит примеры международного опыта использования TikTok как инструмента для дезинформации и манипуляций.
В частности, во время президентских выборов в Румынии в 2024 году TikTok стал главным каналом для продвижения пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Благодаря манипулятивному контенту он победил в первом туре, но результаты аннулировали из-за вмешательства.
В Румынии TikTok использовался вместе с Telegram для координации действий, распространения фейковых хештегов и задач.
Если говорить об угрозах для Украины, то TikTok активно используется для взрыва мобилизационных процессов.
Также обнаруженные сети аккаунтов распространяют ложные нарративы, такие как преувеличение потерь ВСУ или несправедливость мобилизации.
К примеру, в 2023 году платформа стала инструментом для запуска фейковых кампаний, в частности "Майдан 24.03".
В июне 2024 г. на сайте Кабинета Министров появилась петиция с требованием ограничить или запретить TikTok в Украине. Предлагалось запретить использование приложения на устройствах государственных чиновников и военнослужащих.
Запрет TikTok в США.
19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok.
Этот шаг стал результатом законодательных инициатив, направленных на принуждение китайской компании ByteDance продать американский сегмент платформы из-за опасений национальной безопасности. Верховный суд США поддержал это решение, отметив риски утечки данных в китайское правительство.
В настоящее время TikTok был удален из магазинов приложений Apple и Google. Oracle начала процесс отключения серверов, обслуживавших данные американских пользователей.
Пользователи получают уведомление о недоступности платформы.
Вопреки запрету, избранный президент США Дональд Трамп заявил о вероятности ее отмены на 90 дней после вступления в должность. Трамп подчеркнул, что вопрос еще находится на рассмотрении, но он готов обсуждать возобновление работы платформы.
На фоне ожидаемого запрета TikTok в США китайская социальная сеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке. Приложение, возглавившее рейтинг загрузок в App Store США, за неделю увеличило количество загрузок втрое, привлекши 700 000 новых пользователей всего за 48 часов.
Почему опасно использовать Telegram
Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.
Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.
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