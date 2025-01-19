Инструмент дезинформации и манипуляций. Как и почему TikTok представляет угрозу для Украины.
Категория
Украина
Дата публикации

Инструмент дезинформации и манипуляций. Как и почему TikTok представляет угрозу для Украины.

Инструмент дезинформации и манипуляций. Как и почему TikTok представляет угрозу для Украины.
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Источник:  InfoLight․UA

19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok. Согласно опыту других стран, соцсеть используется не только как развлекательная платформа, но и как инструмент для дезинформации и манипуляций.

Главные тезисы

  • TikTok активно используется для подорванных мобилизационных процессов и распространения ложных нарративов в Украине.
  • Платформа работает как алгоритмическая система, обучающаяся на предпочтениях пользователей, показывая манипулятивный контент.
  • Необходимо разработать механизмы мониторинга и реагирования на угрозы, которые несет использование TikTok и аналогичных платформ для Украины.
  • В США запретили TikTok из-за возмущения национальной безопасности и риска утечки данных в китайское правительство.

Почему TikTok опасен для Украины

Издание приводит примеры международного опыта использования TikTok как инструмента для дезинформации и манипуляций.

В частности, во время президентских выборов в Румынии в 2024 году TikTok стал главным каналом для продвижения пророссийского кандидата Келина Джорджеску. Благодаря манипулятивному контенту он победил в первом туре, но результаты аннулировали из-за вмешательства.

В Румынии TikTok использовался вместе с Telegram для координации действий, распространения фейковых хештегов и задач.

Если говорить об угрозах для Украины, то TikTok активно используется для взрыва мобилизационных процессов.

Также обнаруженные сети аккаунтов распространяют ложные нарративы, такие как преувеличение потерь ВСУ или несправедливость мобилизации.

К примеру, в 2023 году платформа стала инструментом для запуска фейковых кампаний, в частности "Майдан 24.03".

TikTok работает как алгоритмическая система, обучающаяся на предпочтениях пользователей, показывая манипулятивный контент тем, кто в него готов верить. Это делает платформу очень опасной, ведь фейковый контент трудно отследить.

В июне 2024 г. на сайте Кабинета Министров появилась петиция с требованием ограничить или запретить TikTok в Украине. Предлагалось запретить использование приложения на устройствах государственных чиновников и военнослужащих.

TikTok, как и любая платформа, контролируемая недружественными в Украине государствами, несет серьезные риски. Инструменты дезинформации и манипуляций могут оказывать влияние на общественное мнение, мобилизацию и даже политические процессы. Украине необходимо разработать механизмы мониторинга таких угроз и реагировать на них, опираясь на международный опыт.

Запрет TikTok в США.

19 января 2025 года в США официально вступил в силу закон, запрещающий использование TikTok.

Этот шаг стал результатом законодательных инициатив, направленных на принуждение китайской компании ByteDance продать американский сегмент платформы из-за опасений национальной безопасности. Верховный суд США поддержал это решение, отметив риски утечки данных в китайское правительство.

В настоящее время TikTok был удален из магазинов приложений Apple и Google. Oracle начала процесс отключения серверов, обслуживавших данные американских пользователей.

Пользователи получают уведомление о недоступности платформы.

Вопреки запрету, избранный президент США Дональд Трамп заявил о вероятности ее отмены на 90 дней после вступления в должность. Трамп подчеркнул, что вопрос еще находится на рассмотрении, но он готов обсуждать возобновление работы платформы.

На фоне ожидаемого запрета TikTok в США китайская социальная сеть RedNote (Xiaohongshu) показала стремительный рост популярности на американском рынке. Приложение, возглавившее рейтинг загрузок в App Store США, за неделю увеличило количество загрузок втрое, привлекши 700 000 новых пользователей всего за 48 часов.

Почему опасно использовать Telegram

Мессенджер Telegram не защищает персональные данные пользователей и сохраняет даже удаленные сообщения. Журналисты online.ua попытались выяснить, может ли личная информация украинцев попасть в ФСБ.

Кроме того, Telegram неоднократно обвинялся в распространении ненависти, порнографии и торговли наркотиками и контрабандой. Мессенджер безнаказанно используют террористические группировки, такие как ИГИЛ.

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