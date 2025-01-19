Інструмент дезінформації та маніпуляцій. Як та чому TikTok є загрозою для України

19 січня 2025 року в США офіційно набув чинності закон, який забороняє використання TikTok. Згідно з досвідом інших країн соцмережа використовується не лише як розважальна платформа, а і як інструмент для дезінформації та маніпуляцій.

Чому TikTok є небезпечним для України

Видання наводить приклади міжнародного досвіду використання TikTok як інструменту для дезінформації та маніпуляцій.

Зокрема під час президентських виборів у Румунії у 2024 році TikTok став головним каналом для просування проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Завдяки маніпулятивному контенту він переміг у першому турі, але результати анулювали через виявлене втручання.

У Румунії TikTok використовувався разом із Telegram для координації дій, поширення фейкових хештегів та завдань.

Якщо говорити про загрози для України, то TikTok активно використовується для підриву мобілізаційних процесів.

Також виявлені мережі акаунтів поширюють неправдиві наративи, такі як перебільшення втрат ЗСУ чи несправедливість мобілізації.

Наприклад, у 2023 році платформа стала інструментом для запуску фейкових кампаній, зокрема "Майдан 24.03".

TikTok працює як алгоритмічна система, що навчається на вподобаннях користувачів, показуючи маніпулятивний контент тим, хто в нього готовий вірити. Це робить платформу надзвичайно небезпечною, адже фейковий контент важко відстежити. Поширити

У червні 2024 року на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою обмежити або заборонити TikTok в Україні. Пропонувалося заборонити використання додатку на пристроях державних посадовців та військовослужбовців.

TikTok, як і будь-яка платформа, контрольована недружніми до України державами, несе серйозні ризики. Інструменти дезінформації та маніпуляцій можуть впливати на громадську думку, мобілізацію та навіть політичні процеси. Україні потрібно розробити механізми моніторингу таких загроз і реагувати на них, спираючись на міжнародний досвід. Поширити

Заборона TikTok у США. Що відомо

19 січня 2025 року в США офіційно набув чинності закон, який забороняє використання TikTok.

Цей крок став результатом законодавчих ініціатив, спрямованих на примус китайської компанії ByteDance продати американський сегмент платформи через побоювання щодо національної безпеки. Верховний суд США підтримав це рішення, наголосивши на ризиках витоку даних до китайського уряду.

Наразі TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google.Oracle почала процес відключення серверів, які обслуговували дані американських користувачів.

Користувачі отримують повідомлення про недоступність платформи.

Попри заборону, обраний президент США Дональд Трамп заявив про ймовірність її скасування на 90 днів після вступу на посаду. Трамп наголосив, що питання ще перебуває на розгляді, але він готовий обговорювати відновлення роботи платформи.

На тлі очікуваної заборони TikTok у США китайська соціальна мережа RedNote (Xiaohongshu) показала стрімке зростання популярності на американському ринку. Додаток, який очолив рейтинг завантажень в App Store США, за тиждень збільшив кількість завантажень утричі, залучивши 700 000 нових користувачів лише за 48 годин.

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