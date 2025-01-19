TikTok припинив працювати в США

18 січня популярну соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple та Google для користувачів у США. Це сталося перед набуттям чинності закону, який забороняє платформу.
Головні тези:
- Заборона TikTok у США спричинена законом, який забороняє платформу та вимагає її продажу китайській компанії ByteDance.
- Власники TikTok намагалися відновити доступ для американських користувачів, але суд відхилив їх апеляцію.
- Попри рішення президента Джо Байдена не забороняти TikTok, платформа все ще блокована у США.
- Ілон Маск може стати покупцем американських операцій TikTok у разі невдачі компанії ByteDance уникнути заборони.
- Планована вечірка з нагоди інавгурації Дональда Трампа, організована TikTok, встановлює нові роздруковки у ситуації з соцмережею.
TikTok видалили з магазинів додатків у США через заборону
Як зазначає видання, станом на 22:50 за східним часом, TikTok зник із магазинів додатків Apple та Google. Закон, який набув чинності, забороняє пропонувати додаток у США.
Крім того, він зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати платформу. У разі відмови платформа підлягала б блокуванню, що й сталося.
Користувачі, які намагалися відкрити TikTok після блокування, бачили спливаюче повідомлення.
Раніше TikTok інформував користувачів про те, що сервіс стане "тимчасово недоступним", і запевнив, що працює над відновленням доступу для американських користувачів якомога швидше.
Що цьому передувало
17 січня Верховний суд США постановив, що заборона на використання TikTok може набути чинності вже цих вихідних. Суд відхилив апеляцію власників платформи, які заявляли, що такий крок порушує Першу поправку до Конституції США.
Президент Джо Байден вирішив не забороняти TikTok і залишив вирішення цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.
TikTok планує витратити $50 тисяч на вечірку з нагоди інавгурації Дональда Трампа. Захід організовано для впливових осіб, які активно допомагали поширювати передвиборчі меседжі нового президента.
Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії ByteDance не вдасться уникнути заборони.
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