TikTok припинив працювати в США

18 січня популярну соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple та Google для користувачів у США. Це сталося перед набуттям чинності закону, який забороняє платформу.

TikTok видалили з магазинів додатків у США через заборону

Як зазначає видання, станом на 22:50 за східним часом, TikTok зник із магазинів додатків Apple та Google. Закон, який набув чинності, забороняє пропонувати додаток у США.

Крім того, він зобов’язує китайську материнську компанію ByteDance продати платформу. У разі відмови платформа підлягала б блокуванню, що й сталося.

Користувачі, які намагалися відкрити TikTok після блокування, бачили спливаюче повідомлення.

Вибачте, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон, що забороняє TikTok. На жаль, це означає, що наразі ви не можете використовувати TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, щойно вступить на посаду. Будь ласка, залишайтеся з нами. Поширити

Раніше TikTok інформував користувачів про те, що сервіс стане "тимчасово недоступним", і запевнив, що працює над відновленням доступу для американських користувачів якомога швидше.

Що цьому передувало

17 січня Верховний суд США постановив, що заборона на використання TikTok може набути чинності вже цих вихідних. Суд відхилив апеляцію власників платформи, які заявляли, що такий крок порушує Першу поправку до Конституції США.

Президент Джо Байден вирішив не забороняти TikTok і залишив вирішення цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

TikTok планує витратити $50 тисяч на вечірку з нагоди інавгурації Дональда Трампа. Захід організовано для впливових осіб, які активно допомагали поширювати передвиборчі меседжі нового президента.

Китайські чиновники розглядають варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії ByteDance не вдасться уникнути заборони.