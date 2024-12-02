Компанія Meta готова витратити близько 10 млрд доларів на прокладку підводного інтернет-кабелю, який охопить всю планету.

Що відомо про масшатбний проєкт Meta з прокладки підводного інтернет-кабелю

За інформацією журналістів видання TechCrunch, Meta планує оголосити про плани щодо прокладки підводного кабелю на початку 2025 року.

Зараз проєкт перебуває на початковій стадії і у компанії не готові щось анонсувати.

Наразі Meta володіє понад десятьма підводними кабелями, однак новий проєкт може стати першим, у якому підводний інтернет-кабель повністю належатиме компанії.

Google вже має кілька персональних мереж, тоді як Amazon і Microsoft не прокладали власних кабелів і є співвласниками інших.

У світі є лише кілька підрядників, здатних реалізовувати настільки масштабні проєкти, однак наразі вони зайняті роботою з іншими клієнтами.

У зв’язку з цим журналісти видання роблять висновок, що навіть у разі реалізації проєкту, кабель буде прокладено і запущено в роботу не раніше, ніж через кілька років.

Підводний інтернет-кабель

Аналітики Sandvine підрахували, що на Meta припадає близько 10% світового використання фіксованого інтернету і близько 22% мобільного трафіку.

Компанія генерує більше доходів на міжнародних ринках, ніж у себе вдома, у Північній Америці, що також підтверджує доцільність реалізації проєкту з прокладки підводного кабелю.

У якому напрямку прокладатимуть підводний кабель

Планується, що новий підводний інтернет-кабель простягатиметься від східного узбережжя США до Південної Африки, звідти прямуватиме до Індії та північного узбережжя Австралії і простягатиметься до західного узбережжя США.

Таким чином його довжина може сягати близько 40 тис км.

Цей маршрут вважається безпечним, оскільки він оминає так звані "точки відмови", до який належать Червоне море, Південно-Китайське море, Єгипет, Марсель, Малаккська і Сінгапурська протоки.

Це також дозволить оминути багато геополітичних гарячих точок. Нещодавно китайський комерційний траулер перерізав два підводні кабелі в Балтійському морі, тягнучи свій якір по морському дну. Тож щоб уникнути подібної долі, Meta цілиться на південні регіони з глибокими океанами, подалі від Росії та Китаю.