Компания Meta готова потратить около 10 млрд долларов на прокладку подводного интернет-кабеля, охватившего всю планету.

Что известно о масштабном проекте Meta по прокладке подводного интернет-кабеля

По информации журналистов издания TechCrunch, Meta планирует объявить о планах по прокладке подводного кабеля в начале 2025 года.

Сейчас проект находится на начальной стадии и в компании не готовы что-либо анонсировать.

В настоящее время Meta владеет более 10 подводными кабелями, однако новый проект может стать первым, в котором подводный интернет-кабель будет полностью принадлежать компании.

Google уже имеет несколько персональных сетей, в то время как Amazon и Microsoft не прокладывали собственных кабелей и являются совладельцами других.

В мире есть лишь несколько подрядчиков, способных реализовывать столь масштабные проекты, однако они заняты работой с другими клиентами.

В связи с этим журналисты издания делают вывод, что даже в случае реализации проекта кабель будет проложен и запущен в работу не раньше, чем через несколько лет.

Подводный интернет-кабель

Аналитики Sandvine подсчитали, что на Meta приходится около 10% мирового использования фиксированного интернета и около 22% мобильного трафика.

Компания генерирует больше доходов на международных рынках, чем у себя дома в Северной Америке, что также подтверждает целесообразность реализации проекта по прокладке подводного кабеля.

В каком направлении будут прокладывать подводный кабель

Планируется, что новый подводный интернет-кабель будет простираться от восточного побережья США до Южной Африки, оттуда будет направляться в Индию и северное побережье Австралии и продлиться до западного побережья США.

Таким образом, его длина может достигать около 40 тыс км.

Этот маршрут считается безопасным, поскольку он обходит так называемые "точки отказа", к которому относятся Красное море, Южно-Китайское море, Египет, Марсель, Малаккский и Сингапурский проливы.

Это также позволит обойти много геополитических горячих точек. Недавно китайский коммерческий траулер перерезал два подводных кабеля в Балтийском море, таща свой якорь по морскому дну. Чтобы избежать подобной судьбы, Meta целится на южные регионы с глубокими океанами, подальше от России и Китая.