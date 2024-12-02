Компания Meta готова потратить около 10 млрд долларов на прокладку подводного интернет-кабеля, охватившего всю планету.
Главные тезисы
- Meta готовит проект по прокладке подводного интернет-кабеля на 10 млрд долларов, охватывающего весь мир.
- Планируется прокладка кабеля от восточного побережья США к Южной Африке, обходя геополитические горячие точки.
- Meta будет первой компанией, полностью владеющей подводным интернет-кабелем без участия подрядчиков.
- Проект позволит обойти возможные вмешательства и обеспечит безопасность интернет-трафика компании.
- Аналитики подтверждают целесообразность проекта, учитывая долю Meta в мировом интернет-трафике и доходах на международных рынках.
Что известно о масштабном проекте Meta по прокладке подводного интернет-кабеля
По информации журналистов издания TechCrunch, Meta планирует объявить о планах по прокладке подводного кабеля в начале 2025 года.
Сейчас проект находится на начальной стадии и в компании не готовы что-либо анонсировать.
В настоящее время Meta владеет более 10 подводными кабелями, однако новый проект может стать первым, в котором подводный интернет-кабель будет полностью принадлежать компании.
Google уже имеет несколько персональных сетей, в то время как Amazon и Microsoft не прокладывали собственных кабелей и являются совладельцами других.
В мире есть лишь несколько подрядчиков, способных реализовывать столь масштабные проекты, однако они заняты работой с другими клиентами.
В связи с этим журналисты издания делают вывод, что даже в случае реализации проекта кабель будет проложен и запущен в работу не раньше, чем через несколько лет.
Аналитики Sandvine подсчитали, что на Meta приходится около 10% мирового использования фиксированного интернета и около 22% мобильного трафика.
Компания генерирует больше доходов на международных рынках, чем у себя дома в Северной Америке, что также подтверждает целесообразность реализации проекта по прокладке подводного кабеля.
В каком направлении будут прокладывать подводный кабель
Планируется, что новый подводный интернет-кабель будет простираться от восточного побережья США до Южной Африки, оттуда будет направляться в Индию и северное побережье Австралии и продлиться до западного побережья США.
Таким образом, его длина может достигать около 40 тыс км.
Этот маршрут считается безопасным, поскольку он обходит так называемые "точки отказа", к которому относятся Красное море, Южно-Китайское море, Египет, Марсель, Малаккский и Сингапурский проливы.
Это также позволит обойти много геополитических горячих точек. Недавно китайский коммерческий траулер перерезал два подводных кабеля в Балтийском море, таща свой якорь по морскому дну. Чтобы избежать подобной судьбы, Meta целится на южные регионы с глубокими океанами, подальше от России и Китая.
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