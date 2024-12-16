Популярна соцмережа TikTok та її власник - компанія ByteDance можуть припинити роботу на території США вже на початку січня 2025 року.

Що відомо про високу ймовірність блокування TikTok у США

Зазначається, що апеляційний суд округу Колумбія відмовив власникам TikTok у проханні про тимчасову призупинку дії закону, що забороняє роботу соцмережі на території США.

Таким чином доступу до популярної соцмережі можуть бути позбавлені близько 170 млн американських користувачів.

TikTok

Очікується, що у разі збереження судової постанови TikTok перестане працювати на території США вже з 19 січня наступного року.

Закон, про який йде мова, вимагає від ByteDance відмовитися від права власності на TikTok або зіткнутися з забороною в США.

Він також надає уряду США широкі повноваження блокувати інші іноземні додатки, які можуть становити ризик для збору персональних даних громадян США.

Міністерство юстиції США (Мін'юст) стверджує, що постійний контроль ByteDance над TikTok становить "загрозу національній безпеці", посилаючись на побоювання щодо можливого доступу китайського уряду до даних американських користувачів.

Чи підтримає заборону TikTok у США новий президент Дональд Трамп

Якщо Верховний суд США не скасує закон, президент Джо Байден матиме повноваження надати 90-денну відстрочку, починаючи з 19 січня, для того, щоб ByteDance виконала наказ про продаж. Однак цей термін збігається з переходом влади 20 січня, коли Дональд Трамп має вступити на посаду.

Хоча Трамп безуспішно намагався заборонити TikTok під час свого попереднього президентства, під час останньої передвиборчої кампанії він заявив, що не допустить блокування платформи.

Тим часом голова Комітету Палати представників США з питань Китаю доручив Apple і Google підготуватися до видалення TikTok з їхніх магазинів додатків 19 січня, якщо ByteDance не виконає умови закону.