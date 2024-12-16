В США готовятся заблокировать TikTok
Категория
Мир
Дата публикации

В США готовятся заблокировать TikTok

TikTok
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Источник:  Reuters

Популярная соцсеть TikTok и ее владелец – компания ByteDance могут прекратить работу на территории США уже в начале января 2025 года.

Главные тезисы

  • Судебное постановление может привести к блокированию TikTok в США, лишив доступа более 170 млн американцев.
  • Закон требует от ByteDance избавиться от прав на TikTok из-за возможной угрозы национальной безопасности.
  • Глава Комитета Палаты представителей США по Китаю подготовил закон о блокировке и готовится к удалению TikTok из магазинов приложений Apple и Google.
  • Президент Джо Байден может предоставить отсрочку для продажи TikTok, но этот срок совпадает с переходом власти и может повлиять на решение.
  • Апелляционный суд и Министерство юстиции США рассматривают вопрос о возможной угрозе национальной безопасности в связи с постоянным контролем ByteDance над TikTok.

Что известно о высокой вероятности блокировки TikTok в США

Отмечается, что апелляционный суд округа Колумбия отказал владельцам TikTok по просьбе о временной приостановке действия закона, запрещающего работу соцсети на территории США.

Таким образом доступ к популярной соцсети может быть лишен около 170 млн американских пользователей.

TikTok уже с января следующего года может попасть под запрет США
TikTok

Ожидается, что при сохранении судебного постановления TikTok перестанет работать на территории США уже с 19 января следующего года.

Закон, о котором идет речь, требует от ByteDance отказаться от права собственности на TikTok или столкнуться с запретом в США.

Он также предоставляет правительству США широкие полномочия блокировать другие иностранные приложения, которые могут представлять риск для сбора персональных данных граждан США.

Министерство юстиции США (Миньюст) утверждает, что постоянный контроль ByteDance над TikTok составляет "угрозу национальной безопасности", ссылаясь на опасения относительно возможного доступа китайского правительства к данным американских пользователей.

Поддержит ли запрет TikTok в США новый президент Дональд Трамп

Если Верховный суд США не отменит закон, у президента Джо Байдена будет полномочия предоставить 90-дневную отсрочку, начиная с 19 января, для того, чтобы ByteDance выполнила приказ о продаже. Однако этот термин совпадает с переходом власти 20 января, когда Дональд Трамп должен вступить в должность.

Хотя Трамп безуспешно пытался запретить TikTok во время предыдущего президентства, во время последней предвыборной кампании он заявил, что не допустит блокировки платформы.

Тем временем глава Комитета Палаты представителей США по Китаю поручил Apple и Google подготовиться к удалению TikTok из их магазинов приложений 19 января, если ByteDance не выполнит условия закона.

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