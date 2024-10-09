В США разгорелся новый масштабный скандал вокруг TikTok

Более 10 американских штатов и округ Колумбия будут судиться в TikTok. Они жалуются на то, что платформа провоцирует кризисы психического здоровья у подростков.
Главные тезисы
- Истцы обвиняют TikTok в использовании функций, приводящих к зависимости.
- Известны случаи гибели и травм молодых людей из-за распространяющихся в соцсети челенджей.
- Пользователи признаются, что испытывают больше печали, тревоги и депрессии из-за того, что видят в TikTok.
TikTok снова попал под шквал критики
По убеждению истцов, указанная соцсеть активно использует функции, приводящие к зависимости.
Более того, указано, что она намеренно вводит американцев в заблуждение относительно безопасности длительного использования.
На этом фоне истцы призывали к финансовым санкциям против TikTok.
Кроме того, сообщается, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс указала на случаи гибели или получения травм молодыми людьми по всей стране из-за челленджа TikTok.
Что не так с TikTok
Как оказалось, пользователи платформы не скрывают, что испытывают "больше печали, тревоги и депрессии из-за функций TikTok, которые провоцируют зависимость".
К примеру, известной стала история 15-летнего подростка, погибшего на Мангеттене во время катания на крыше двигавшегося вагона метро. Мать погибшего рассказала, что впоследствии нашла на смартфоне сына видео с TikTok о такой активности.
По словам представителей соцсети, они считают нынешний иск "разочаровывающим".
TikTok продолжает утверждать, что гордится результатами своей работы и планирует совершенствовать все продукты компании.
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