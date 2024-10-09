В США разгорелся новый масштабный скандал вокруг TikTok
Категория
Технологии
Дата публикации

В США разгорелся новый масштабный скандал вокруг TikTok

TikTok
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Источник:  BBC

Более 10 американских штатов и округ Колумбия будут судиться в TikTok. Они жалуются на то, что платформа провоцирует кризисы психического здоровья у подростков.

Главные тезисы

  • Истцы обвиняют TikTok в использовании функций, приводящих к зависимости.
  • Известны случаи гибели и травм молодых людей из-за распространяющихся в соцсети челенджей.
  • Пользователи признаются, что испытывают больше печали, тревоги и депрессии из-за того, что видят в TikTok.

TikTok снова попал под шквал критики

По убеждению истцов, указанная соцсеть активно использует функции, приводящие к зависимости.

Более того, указано, что она намеренно вводит американцев в заблуждение относительно безопасности длительного использования.

На этом фоне истцы призывали к финансовым санкциям против TikTok.

TikTok знает, что чрезмерное использование и другие вредные последствия ее платформы наносят ущерб психическому здоровью миллионов американских детей и подростков, — сказано в иске.

Кроме того, сообщается, что генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс указала на случаи гибели или получения травм молодыми людьми по всей стране из-за челленджа TikTok.

Что не так с TikTok

Как оказалось, пользователи платформы не скрывают, что испытывают "больше печали, тревоги и депрессии из-за функций TikTok, которые провоцируют зависимость".

К примеру, известной стала история 15-летнего подростка, погибшего на Мангеттене во время катания на крыше двигавшегося вагона метро. Мать погибшего рассказала, что впоследствии нашла на смартфоне сына видео с TikTok о такой активности.

По словам представителей соцсети, они считают нынешний иск "разочаровывающим".

Мы категорически не согласны с этими обвинениями, многие из которых мы считаем неточными и вводящими в заблуждение, — заявила пресс-служба платформы.

TikTok продолжает утверждать, что гордится результатами своей работы и планирует совершенствовать все продукты компании.

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