У США спалахнув новий масштабний скандал навколо TikTok

Понад 10 американських штатів та округ Колумбія позиваються до TikTok. Вони скаржаться на те, що платформа нібито провокує кризи психічного здоров’я у підлітків.
Головні тези:
- Позивачі звинувачують TikTok у використанні функцій, що призводять до залежності.
- Відомі випадки загибелі та травм молодих людей через челенджі, що поширюються у соцмережі.
- Користувачі зізнаються, що відчувають більше смутку, тривоги та депресії через те, що бачать у TikTok.
TikTok знову потрапив під шквал критики
На переконання позивачів, вказана соцмережа активно використовує функції, що призводять до залежності.
Ба більше, вказано, що вона умисно вводить американців в оману щодо безпеки тривалого використання.
На цьому тлі позивачі закликали до фінансових санкцій проти TikTok.
Окрім того, наголошується, що генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вказала на випадки загибелі або отримання травм молодими людьми по всій країні через челенджі TikTok.
Що не так з TikTok
Як виявилося, користувачі платформи не приховують, що відчувають “більше смутку, тривоги та депресії через функції TikTok, які провокують залежність “.
До прикладу, відомою стала історія 15-річного підлітка, який загинув на Мангеттені під час катання на даху вагона метро, що рухався. Мати загиблого розповіла, що згодом знайшла на смартфоні сина відео з TikTok про таку активність.
За словами представників соцмережі, вони вважають нинішній позов “таким, що розчаровує”.
TikTok продовжує стверджувати, що пишається результатами своєї робити й планує вдосконалювати всі продукти компанії.
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