У США спалахнув новий масштабний скандал навколо TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації

У США спалахнув новий масштабний скандал навколо TikTok

TikTok
Джерело:  BBC

Понад 10 американських штатів та округ Колумбія позиваються до TikTok. Вони скаржаться на те, що платформа нібито провокує кризи психічного здоров’я у підлітків.

Головні тези:

  • Позивачі звинувачують TikTok у використанні функцій, що призводять до залежності.
  • Відомі випадки загибелі та травм молодих людей через челенджі, що поширюються у соцмережі.
  • Користувачі зізнаються, що відчувають більше смутку, тривоги та депресії через те, що бачать у TikTok.

TikTok знову потрапив під шквал критики

На переконання позивачів, вказана соцмережа активно використовує функції, що призводять до залежності.

Ба більше, вказано, що вона умисно вводить американців в оману щодо безпеки тривалого використання.

На цьому тлі позивачі закликали до фінансових санкцій проти TikTok.

TikTok знає, що надмірне використання та інші шкідливі наслідки її платформи завдають шкоди психічному здоров’ю мільйонів американських дітей і підлітків, — мовиться в позові.

Окрім того, наголошується, що генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вказала на випадки загибелі або отримання травм молодими людьми по всій країні через челенджі TikTok.

Що не так з TikTok

Як виявилося, користувачі платформи не приховують, що відчувають “більше смутку, тривоги та депресії через функції TikTok, які провокують залежність “.

До прикладу, відомою стала історія 15-річного підлітка, який загинув на Мангеттені під час катання на даху вагона метро, що рухався. Мати загиблого розповіла, що згодом знайшла на смартфоні сина відео з TikTok про таку активність.

За словами представників соцмережі, вони вважають нинішній позов “таким, що розчаровує”.

Ми категорично не згодні з цими звинуваченнями, багато з яких ми вважаємо неточними й такими, що вводять в оману, — заявила пресслужба платформи.

TikTok продовжує стверджувати, що пишається результатами своєї робити й планує вдосконалювати всі продукти компанії.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
TikTok обмежить поширення контенту державних ЗМІ Росії та Китаю
TikTok
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
TikTok вчитиме користувачів розпізнавати фейкові новини — деталі
TikTok вчитиме користувачів розпізнавати фейкові новини — деталі
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
У TikTok заблокували кремлівську пропаганду
TikTok

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?