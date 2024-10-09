У США спалахнув новий масштабний скандал навколо TikTok

Понад 10 американських штатів та округ Колумбія позиваються до TikTok. Вони скаржаться на те, що платформа нібито провокує кризи психічного здоров’я у підлітків.

TikTok знову потрапив під шквал критики

На переконання позивачів, вказана соцмережа активно використовує функції, що призводять до залежності.

Ба більше, вказано, що вона умисно вводить американців в оману щодо безпеки тривалого використання.

На цьому тлі позивачі закликали до фінансових санкцій проти TikTok.

TikTok знає, що надмірне використання та інші шкідливі наслідки її платформи завдають шкоди психічному здоров’ю мільйонів американських дітей і підлітків, — мовиться в позові. Поширити

Окрім того, наголошується, що генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вказала на випадки загибелі або отримання травм молодими людьми по всій країні через челенджі TikTok.

Що не так з TikTok

Як виявилося, користувачі платформи не приховують, що відчувають “більше смутку, тривоги та депресії через функції TikTok, які провокують залежність “.

До прикладу, відомою стала історія 15-річного підлітка, який загинув на Мангеттені під час катання на даху вагона метро, що рухався. Мати загиблого розповіла, що згодом знайшла на смартфоні сина відео з TikTok про таку активність.

За словами представників соцмережі, вони вважають нинішній позов “таким, що розчаровує”.

Ми категорично не згодні з цими звинуваченнями, багато з яких ми вважаємо неточними й такими, що вводять в оману, — заявила пресслужба платформи. Поширити

TikTok продовжує стверджувати, що пишається результатами своєї робити й планує вдосконалювати всі продукти компанії.