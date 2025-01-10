Працівники Meta бунтують проти нової політики компанії
Категорія
Технології
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Працівники Meta бунтують проти нової політики компанії

Штаб-квартира Meta
Джерело:  online.ua

У компанії під керівництвом мільярдера Марка Цукерберга вкрай обурені новими правилами модерації контенту, які за словами працівників, підривають права ЛГБТК+ спільноти і сприяють поширенню шкідливої інформації. 

Головні тези:

  • Нові правила модерації в Meta стали причиною бунту серед працівників компанії.
  • Протести викликані дозволом користувачам соцмереж вживати негативні терміни, які підривають права ЛГБТК+ спільноти.
  • Багато працівників, особливо представники ЛГБТК+ спільноти, розглядають нові правила як зраду цінностей Meta та підтримку ворожнечі.
  • Компанію також критикують за недостатню прозорість в ухваленні рішень та захист маргіналізованих груп.

Що відомо про обурення у Meta через підрив прав ЛГБТК+ спільноти

Зокрема, протести працівників викликав дозвіл компанії називати користувачам соцмереж представників ЛГБТК+ спільноти особами з психічними розладами.

Зміни були введені у рамках широкої стратегії гендиректора Meta Марка Цукерберга щодо свободи висловлювань на заміну обмежень, які запроваджувались у соцмережах для посиленої модерації контенту.

Працівники Meta обурені новими правилами модерації контенту
Meta

Однак багато працівників, особливо ті, хто належить до ЛГБТК+ спільноти, розглядають цей крок як зраду заявлених цінностей Meta та запрошення до поширення мови ворожнечі.

Що відбувається у Meta на тлі запровадження нових правил

Скріншоти з внутрішньої платформи Meta Workplace демонструють атмосферу хаосу та невдоволення серед працівників.

У їхніх постах лунає обурення, злість і розчарування та навіть бажання звільнитись.

Багато працівників з ЛГБТК+ спільноти взяли відпустки для підтримки свого психічного здоров’я, а деякі відкрито обговорюють намір покинути компанію.

Це повний хаос. Мені соромно працювати тут. Ми зрадили наше зобов’язання робити наші платформи безпечними для всіх, — зізнається один зі співробітників компанії.

При цьому велика кількість працівників Meta вимагають прозорості від керівництва, висловлюючи сумніви щодо ухвалення рішень та залучення до цього представників ЛГБТК+.

Протягом багатьох років компанію критикували за непослідовне застосування правил та недостатній захист маргіналізованих груп.

У 2024 році з’явилися повідомлення про значне скорочення команд модераторів контенту, що викликало побоювання щодо здатності платформи боротися з мовою ворожнечі та шкідливим контентом.

На думку спостерігачів, останні зміни в політиці є частиною ширшої тенденції в технологічній індустрії, де компанії тестують межі мінімальної модерації.

Критики наголошують, що такі зміни часто відбуваються коштом вразливих користувачів, і Meta тепер, схоже, наслідує цей приклад.

Критики вважають, що Цукерберг намагається привабити аудиторію з правими поглядами, особливо після президентських виборів у США у 2024 році, перемогу в яких здобув Дональд Трамп.

Публічні заяви Цукерберга не допомогли заспокоїти ситуацію. На платформі Threads він відкинув критику щодо змін у політиці, заявивши, що більшість користувачів позитивно сприймуть цей крок у бік більшої свободи вираження.

Однак його коментарі лише поглибили розкол у компанії.

Захисники прав ЛГБТК+ наголошують, що така політика нормалізує шкідливу риторику та підриває безпеку платформ Meta.

Свобода вираження не може ставитися вище за безпеку та гідність наших користувачів. Ми демонструємо, що мова ворожнечі є прийнятною на наших платформах, і це абсолютно неприпустимо, — наголошує один зі співробітників компанії.

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