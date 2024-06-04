У соціальній мережі Instagram тестують рекламні оголошення, які не можна пропустити, а треба переглянути кілька секунд. Схожа функція, наприклад, є на платформі YouTube.

Користувачі Instagram не змогли пропустити рекламу

Нову функцію «рекламної паузи» спочатку помітив користувач Instagram Ден Леві. На своїй сторінці в X він розповів, що застосунок не дозволяв йому «прокрутити» рекламу, як зазвичай.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024

В іншій публікації на цю тему на сайті Reddit користувач зазначив, що знайшов таке пояснення, клацнувши на іконку поряд із таймером зворотного відліку до закриття реклами:

Ви бачите рекламну паузу. Рекламні паузи — це новий спосіб перегляду реклами в Instagram. Іноді вам доведеться переглянути оголошення, перш ніж продовжити перегляд.

Згодом представник компанії Meta, якій належить Instagram, підтвердив журналістам, що платформа почала тестувати рекламу, яку неможливо «прокрутити» упродовж короткого проміжку часу.

Ми завжди тестуємо формати, які можуть підвищити цінність для рекламодавців. Якщо тестування призведе до будь-яких офіційних змін у продукті, ми надамо повідомлення. Поширити

Як зауважили журналісти, ця зміна призведе до того, що соціальна мережа стане більш схожою на безплатну версію YouTube, яка також вимагає від користувачів дивитися рекламу перед і під час перегляду відео.

Нове оновлення для Windows 11 спричиняє неочікувану проблему

Microsoft випустила необов’язкове оновлення KB5037853 для операційної системи Windows 11, що не пов’язане з безпекою.

У пакеті містяться поліпшення для «Провідника», а також ще 32 виправлення для усунення відомих багів.

Тепер софтверний гігант повідомив, що установка згаданого пакета може призводити до порушення працездатності панелі завдань на пристроях з Windows 11 23H2 і Windows 11 22H2.

Також наголошується, що ця проблема може відображатися в розділі Windows Logs журналу подій як помилка “Event ID 1000”.

Проблема з панеллю завдань є значним збоєм, оскільки вона є критично важливим компонентом інтерфейсу Windows, що забезпечує швидкий доступ до додатків і системних функцій.