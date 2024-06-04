Цукерберг хочет добавить еще больше рекламы в Instagram, однако есть нюанс

В социальной сети Instagram тестируют рекламные объявления, которые нельзя пропустить, а нужно просмотреть несколько секунд. Подобная функция, например, находится на платформе YouTube.

Пользователи Instagram не смогли пропустить рекламу

Новую функцию рекламной паузы сначала заметил пользователь Instagram Дэн Леви. На своей странице в X он рассказал, что приложение не позволяло ему «прокрутить» рекламу, как обычно.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram!



The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2 — Dan Levy ✡ דניאל לוי (@TheDanLevy) June 1, 2024

В другой публикации по этой теме на сайте Reddit пользователь отметил, что нашел такое объяснение, щелкнув на иконку рядом с таймером обратного отсчета до закрытия рекламы:

Вы видите рекламную паузу. Рекламные паузы – это новый способ просмотра рекламы в Instagram. Иногда вам придется просмотреть объявление перед продолжением просмотра.

Впоследствии представитель компании Meta, которой принадлежит Instagram, подтвердил журналистам, что платформа начала тестировать рекламу, которую невозможно прокрутить в течение короткого промежутка времени.

Мы всегда тестируем форматы, которые могут повысить ценность рекламодателей. Если тестирование приведет к официальным изменениям в продукте, мы предоставим сообщение. Поделиться

Как отметили журналисты, это изменение приведет к тому, что социальная сеть станет более похожа на бесплатную версию YouTube, которая также требует от пользователей смотреть рекламу перед и во время просмотра видео.

Новое обновление для Windows 11 вызывает неожиданную проблему

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В пакете содержатся улучшения для «Проводника», а также еще 32 исправления для устранения известных багов.

Теперь софтверный гигант сообщил, что установка упомянутого пакета может приводить к нарушению работоспособности панели задач на устройствах Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2.

Также отмечается, что эта проблема может отображаться в разделе Windows Logs журнала событий как ошибка "Event ID 1000".

Проблема с панелью задач является значительным сбоем, поскольку она является критически важным компонентом интерфейса Windows, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям и системным функциям.