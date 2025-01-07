Компанія Meta планує масштабний перегляд власної політики модерації контенту у соцмережах Facebook, Instagram та Threads, відмовляючись від надмірного контролю за інформацією і натомість пропонуючи функцію Community Notes.

Що відомо про зміну політики Meta стосовно інформації у Facebook, Instagram та Threads

Таким чином Meta відмовиться від програми фактчекінгу інформації, запущеної у 2016 році. Ця програма передбачала співпрацю з незалежними організаціями для перевірки на наявність фейкових повідомлень та дезінформації.

У компанії визнали, що програма стала елементом цензури замість надання користувачам додаткової інформації.

Замість цієї програми почне діяти функція Community Notes, схожа на ту, яка діє у соцмережі Ілона Маска X.

Community Notes дозволить користувачам додавати контекст до публікацій, які можуть вводити в оману.

При цьому представники компанії підкреслили, що не контролюватимуть інформацію, яка публікуватиметься користувачами у Community Notes і не визначатимуть, які саме коментарі мають з’являтись у соцмережах.

Instagram Facebook

Користувачі спільно створюватимуть та оцінюватимуть примітки для забезпечення їх точності та неупередженості.

Програма спочатку буде запущена в США протягом найближчих місяців, і користувачі вже можуть подати заявку на участь у її тестуванні.

Користувачі платформ Meta можуть попередньо зареєструватися, щоб першими випробувати новий інструмент. Долучитися до списку очікування можна через Facebook, Instagram та Threads.

Які інші зміни Meta планує у своїх соцмережах

Окрім цього в компанії переглядають використання автоматичних систем для модерації контенту.

У Meta визнали, що через автоматичну модерацію щодня видаляються мільйони публікацій. Замість цього у компанії зосередяться на публікаціях, які містять контент, пов’язаний з тероризмом, сексуальною експлуатаціэю дітей та шахрайством.

Компанія поступово відмовиться від надмірного зниження видимості контенту та запровадить вищі пороги впевненості перед видаленням публікацій.

Meta також перемістить свої команди з довіри та безпеки з Каліфорнії до Техасу та інших регіонів США для забезпечення більшої різноманітності в політиці модерації.

Щоб прискорити процес оскарження рішень про модерацію, Meta розширює команди модераторів і використовує великі мовні моделі (LLMs) для додаткової перевірки контенту перед прийняттям рішень про видалення.

Компанія також досліджує використання технології розпізнавання облич для спрощення процесу відновлення акаунтів.

З 2021 року компанія зменшила видимість публікацій, пов’язаних із виборами, політикою та соціальними питаннями, на основі відгуків користувачів.

Однак тепер Meta планує знову підвищити видимість такого контенту з більш персоналізованим підходом.

Компанія буде ранжувати політичні публікації від користувачів та сторінок так само як і будь-який інший контент у стрічці новин. Для цього Meta враховуватиме явні сигнали (наприклад, вподобання) та неявні сигнали (перегляди постів), щоб прогнозувати, що є важливим для користувачів.