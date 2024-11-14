У ЄС оштрафували Meta майже на 800 млн євро. У чому причина
Категорія
Технології
Дата публікації

У ЄС оштрафували Meta майже на 800 млн євро. У чому причина

Meta
Джерело:  Reuters

Єврокомісія оголосила про штраф компанії Meta Platforms у розмірі 797,72 млн доларів за зловживання на користь Facebook Marketplace. 

Головні тези:

  • Єврокомісія оштрафувала компанію Meta Platforms на майже 800 мільйонів євро за зловживання на користь Facebook Marketplace.
  • ЄС звинуватив Meta в прив'язці онлайн-сервісу оголошень до соціальної мережі Facebook та у нав'язуванні несправедливих умов торгівлі.
  • Meta планує подати апеляцію на рішення Єврокомісії, але зобов'язується дотримуватися європейського законодавства.
  • Європейська комісія розпочала провадження стосовно антиконкурентної поведінки Facebook у 2021 році, що призвело до висловлення занепокоєння щодо Meta в 2022 році.
  • Meta вважає, що звинувачення у прив'язці Facebook Marketplace до соцмережі ігнорує право користувачів обирати, чи взаємодіяти з сервісом.

Що відомо про новий штраф Meta від Єврокомісії

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta... за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки її онлайн-сервісу оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень, — йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Представники Meta вже заявили про наміри подати апеляцію, однак продовжать дотримуватись норм європейського законодавства.

Єврокомісія хоче оштрафувати Meta на 797,72 млн доларів
Meta

Зазначається, що рішення Єврокомісії було оголошене через 2 роки після висунення Meta звинувачень у зловживанні монопольним положенням і наданні несправедливої переваги своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.

Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.

Що відомо про конфлікт між Meta та Єврокомісією

Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.

У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній "прив'язці", але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.

За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього глобального обороту.

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