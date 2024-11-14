Єврокомісія оголосила про штраф компанії Meta Platforms у розмірі 797,72 млн доларів за зловживання на користь Facebook Marketplace.

Що відомо про новий штраф Meta від Єврокомісії

Європейська комісія оштрафувала компанію Meta... за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки її онлайн-сервісу оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень, — йдеться у повідомленні Єврокомісії. Поширити

Представники Meta вже заявили про наміри подати апеляцію, однак продовжать дотримуватись норм європейського законодавства.

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Зазначається, що рішення Єврокомісії було оголошене через 2 роки після висунення Meta звинувачень у зловживанні монопольним положенням і наданні несправедливої переваги своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.

Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.

Що відомо про конфлікт між Meta та Єврокомісією

Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.

У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній "прив'язці", але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.

За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього глобального обороту.