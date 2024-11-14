Єврокомісія оголосила про штраф компанії Meta Platforms у розмірі 797,72 млн доларів за зловживання на користь Facebook Marketplace.
Головні тези:
- Єврокомісія оштрафувала компанію Meta Platforms на майже 800 мільйонів євро за зловживання на користь Facebook Marketplace.
- ЄС звинуватив Meta в прив'язці онлайн-сервісу оголошень до соціальної мережі Facebook та у нав'язуванні несправедливих умов торгівлі.
- Meta планує подати апеляцію на рішення Єврокомісії, але зобов'язується дотримуватися європейського законодавства.
- Європейська комісія розпочала провадження стосовно антиконкурентної поведінки Facebook у 2021 році, що призвело до висловлення занепокоєння щодо Meta в 2022 році.
- Meta вважає, що звинувачення у прив'язці Facebook Marketplace до соцмережі ігнорує право користувачів обирати, чи взаємодіяти з сервісом.
Що відомо про новий штраф Meta від Єврокомісії
Представники Meta вже заявили про наміри подати апеляцію, однак продовжать дотримуватись норм європейського законодавства.
Зазначається, що рішення Єврокомісії було оголошене через 2 роки після висунення Meta звинувачень у зловживанні монопольним положенням і наданні несправедливої переваги своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.
Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.
Що відомо про конфлікт між Meta та Єврокомісією
Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.
У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній "прив'язці", але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.
Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.
За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього глобального обороту.
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