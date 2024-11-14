В ЕС оштрафовали Meta почти на 800 млн евро. В чем причина
Категория
Технологии
Дата публикации

В ЕС оштрафовали Meta почти на 800 млн евро. В чем причина

Meta
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Источник:  Reuters

Еврокомиссия объявила о штрафе компании Meta Platforms в размере 797,72 млн долларов за злоупотребление в пользу Facebook Marketplace.

Главные тезисы

  • Еврокомиссия оштрафовала Meta на 797,72 млн долларов за злоупотребление в пользу Facebook Marketplace
  • Meta обвиняется в привязке онлайн-сервиса объявлений Facebook Marketplace к соцсети Facebook
  • Компания планирует подать апелляцию на решение Еврокомиссии, но обязуется соблюдать европейское законодательство
  • Европейская комиссия выразила обеспокоенность относительно Meta в 2022 году из-за антиконкурентного поведения
  • Meta утверждает, что обвинения в привязке игнорируют право пользователей выбирать или взаимодействовать с сервисом

Что известно о новом штрафе Meta от Еврокомиссии

Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta... за нарушение антимонопольных правил ЕС путем привязки ее онлайн-сервиса объявлений Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook и навязывания несправедливых условий торговли другим поставщикам услуг онлайн-объявлений, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Представители Meta уже заявили о намерениях подать апелляцию, однако продолжат соблюдать нормы европейского законодательства.

Еврокомиссия хочет оштрафовать Meta на 797,72 млн долларов
Meta

Отмечается, что решение Еврокомиссии было объявлено через 2 года после выдвижения Meta обвинений в злоупотреблении монопольным положением и предоставлении несправедливого преимущества своему сервису частных объявлений Facebook Marketplace, объединив эти два сервиса.

Европейский Союз открыл официальное производство по возможному антиконкурентному поведению Facebook в июне 2021 года, а в декабре 2022 года выразил обеспокоенность тем, что Meta связывает свою социальную сеть Facebook со своими онлайн-сервисами классифицированных объявлений.

Что известно о конфликте между Meta и Еврокомиссией

Facebook запустил Marketplace в 2016 году, а годом позже расширил его в нескольких европейских странах.

В решении ЕС утверждается, что Meta навязывает Facebook Marketplace людям, использующим Facebook в незаконной "привязке", но Meta заявила, что этот аргумент игнорирует тот факт, что пользователи Facebook могут выбирать или взаимодействовать с Marketplace и многие этого не делает.

Комиссия утверждала, что Marketplace имеет потенциал препятствовать росту крупных действующих онлайн-маркетплейсов в ЕС, но, по словам Meta, ЕК не смогла найти никаких доказательств ущерба конкурентам.

За нарушение антимонопольного законодательства ЕС компаниям грозят штрафы в размере до 10% от их глобального оборота.

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