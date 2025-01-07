Компания Meta планирует масштабный пересмотр собственной политики модерации контента в соцсетях Facebook, Instagram и Threads, отказываясь от чрезмерного контроля за информацией и предлагая функцию Community Notes.
Главные тезисы
- Meta отказывается от программы фактчекинга и вместо этого запускает функцию Community Notes для пользователей Facebook, Instagram и Threads.
- Компания ослабляет правила модерации контента, способствуя совместному созданию и оценке примечаний пользователями.
- Meta сосредотачивается на борьбе с терроризмом и другим опасным контентом, переосмысливая использование автоматических систем модерации.
- Новые изменения в политике Meta включают повышение видимости политических публикаций с более персонализированным подходом к пользовательским предпочтениям и просмотрам.
Что известно об изменении политики Meta относительно информации в Facebook, Instagram и Threads
Таким образом, Meta откажется от программы фактчекинга информации, запущенной в 2016 году. Эта программа предусматривала сотрудничество с независимыми организациями для проверки на наличие фейковых сообщений и дезинформации.
В компании сочли, что программа стала элементом цензуры вместо предоставления пользователям дополнительной информации.
Вместо этой программы начнет действовать функция Community Notes, похожая на действующую в соцсети Илона Маска X.
Community Notes позволит пользователям добавлять контекст к публикациям, которые могут вводить в заблуждение.
При этом представители компании подчеркнули, что не будут контролировать информацию, публикуемую пользователями в Community Notes и не определять, какие именно комментарии должны появляться в соцсетях.
Пользователи будут совместно создавать и оценивать примечания для обеспечения их точности и беспристрастности.
Программа сначала будет запущена в США в ближайшие месяцы, и пользователи уже могут подать заявку на участие в ее тестировании.
Пользователи платформ Meta могут предварительно зарегистрироваться, чтобы первыми опробовать новый инструмент. Присоединиться к списку ожидания можно через Facebook , Instagram и Threads .
Какие другие изменения Meta планирует в своих соцсетях
Кроме того, в компании просматривают использование автоматических систем для модерации контента.
В Meta признали, что из-за автоматической модерации ежедневно удаляются миллионы публикаций. Вместо этого в компании сосредоточятся на публикациях, содержащих контент, связанный с терроризмом, сексуальной эксплуатацией детей и мошенничеством.
Компания постепенно откажется от чрезмерного снижения видимости контента и введет более высокие пороги уверенности перед удалением публикаций.
Meta также переместит свои команды по доверию и безопасности из Калифорнии в Техас и другие регионы США для обеспечения большего разнообразия в политике модерации.
Чтобы ускорить процесс обжалования решений о модерации, Meta расширяет команды модераторов и использует большие языковые модели (LLM) для дополнительной проверки контента перед принятием решений об удалении.
Компания также исследует использование технологии распознавания лиц для упрощения процесса восстановления аккаунтов.
С 2021 года компания снизила видимость публикаций, связанных с выборами, политикой и социальными вопросами, на основе отзывов пользователей.
Однако теперь Meta планирует снова повысить видимость такого контента с более персонализированным подходом.
Компания будет ранжировать политические публикации от пользователей и страниц так же, как и любой другой контент в новостной ленте. Для этого Meta будет учитывать явные сигналы (например, предпочтения) и неявные сигналы (просмотры постов), чтобы прогнозировать, что важно для пользователей.
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