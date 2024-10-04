Засновник та гендиректор американської компанії Meta Марк Цукерберг випередив мільярдера Джеффа Безоса і став другим у рейтингу найбагатших людей планети.

Що відомо про рейтинг набагатших людей планети

Зазначається, що капітал Цукерберга збільшився на 3,43 млрд доларів до 206 млрд.

Від початку цього року власник Meta збільшив прибутки на 78,1 млрд доларів.

Зокрема, переважну частку капіталу Цукерберга становлять прибутки компанії Meta.

Марк Цукерберг

Цукерберг став багатшим завдяки тому, що акції компанії Meta у четвер, 3 жовтня, зросли до 582,77 долара за штуку. Наприкінці вересня капітал Марка Цукерберга вперше перетнув позначку в 200 мільярдів доларів. Тоді він займав 4 сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі.

З початку січня цінні папери подорожчали приблизно на 68%. Ринкова капіталізація компанії становить 1,47 трлн доларів.

Найбагатшою людиною у світі вважається американський мільярдер та власник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск.

Його статки оцінюють у 256 мільярдів доларів. Його капітал зменшився майже на 6 млрд доларів.

Що відомо про рекордне зростання статків Цукерберга

Статки Цукерберга зросли майже в шість разів, менш ніж за два роки.

З 1 січня цього року статки Цукерберга збільшилися на 73,4 млрд дол завдяки своїй 13% частці в компанії Meta Platforms.

Акції компанії закрилися на історичному максимумі в середу, і загалом цього року вже зросли на 60%.

У той час як інші технологічні титани зробили значний стрибок у чистому капіталі цього року — наприклад, генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг подвоїв свої статки до 106,2 млрд дол США — ніхто не зріс настільки сильно, як Цукерберг.