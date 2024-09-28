Статки Цукерберга рекордно зросли за два роки. Як саме
Категорія
Економіка
Дата публікації

Статки Цукерберга рекордно зросли за два роки. Як саме

Цукерберг
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Джерело:  Bloomberg

Завдяки рекордно високій ціні акцій компанії Meta Platforms статки її гендиректора Марка Цукерберга вперше перевищили позначку в 200 млрд дол США.

Головні тези:

  • Статки Марка Цукерберга зросли майже в шість разів, досягнувши позначки в 201 млрд дол, завдяки рекордно високій ціні акцій компанії Meta Platforms.
  • Цього року статки Цукерберга збільшилися на 73,4 млрд дол завдяки його частці в компанії Meta Platforms та зростанню ціни акцій.
  • У рейтингу найбагатших також опинилися Ілон Маск з 194 млрд дол, Джефф Безос з 198 млрд дол та інші відомі бізнесмени та інвестори.

Статки Цукерберга рекордно зросли

Статки Цукерберга зросли майже в шість разів, менш ніж за два роки, до 201 млрд дол США.

Згідно з даними Індексу мільярдерів Bloomberg, він перемістився на четверте місце в списку 500 найбагатших людей світу після Ілона Маска, Джеффа Безоса та Бернара Арно.

З 1 січня цього року статки Цукерберга збільшилися на 73,4 млрд дол завдяки своїй 13% частці в компанії Meta Platforms.

Акції компанії закрилися на історичному максимумі в середу, і загалом цього року вже зросли на 60%.

У той час як інші технологічні титани зробили значний стрибок у чистому капіталі цього року — наприклад, генеральний директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг подвоїв свої статки до 106,2 млрд дол США — ніхто не зріс настільки сильно, як Цукерберг.

Рейтинг найбагатших людей світу не надто змінився

Французький бізнесмен Бернар Арно знову посів перше місце у рейтингу найбагатших людей світу. Як відомо, він має контрольний пакет у компанії LVMH.

Журналісти звертають увагу на те, що статки Арно станом на сьогодні сягнули 215 млрд дол.

Протягом останніх декількох місяців вони зросли аж на 7 млрд дол.

На другій щаблині рейтингу опинився засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 198 млрд дол (+20,8 млрд дол із початку року).

У трійці найбагатших також опинився засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск із 194 млрд доларів США.

Що цікаво, топ-10 найбагатших людей світу — американці — їх у цьому рейтингу 90%, попри те, що список очолив француз.

До першої десятки рейтингу також потрапили:

  • засновник Meta Марк Цукерберг (153 млрд дол),

  • засновник Microsoft Білл Гейтс (149 млрд дол),

  • співзасновники компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (146 млрд дол) і Сергій Брін (138 млрд дол),

  • колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол),

  • американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (132 млрд дол) та засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (129 млрд дол).

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