Состояние Цукерберга рекордно выросло за два года. Как именно

Благодаря рекордно высокой цене акций компании Meta Platforms состояние ее гендиректора Марка Цукерберга впервые превысило отметку в 200 млрд долл США.
Главные тезисы
- Состояние Марка Цукерберга выросло почти в шесть раз благодаря рекордно высокой цене акций компании Meta Platforms.
- С 1 января текущего года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долл США за счет его доли в компании Meta Platforms.
- Рейтинг самых богатых людей мира включает в себя таких известных предпринимателей, как Илон Маск, Джефф Безос и другие, причем большинство из них - американцы.
Состояние Цукерберга рекордно выросло
Состояние Цукерберга выросло почти в шесть раз, менее чем за два года, до 201 млрд долл США.
Согласно данным Индекса миллиардеров Bloomberg, он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно.
С 1 января этого года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долл благодаря своей 13% доле в компании Meta Platforms.
Акции компании закрылись на историческом максимуме в среду, и в этом году уже выросли на 60%.
В то время как другие технологические титаны совершили значительный скачок в чистом капитале в этом году — например, генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг удвоил свое состояние до 106,2 млрд долл США — никто не вырос настолько сильно, как Цукерберг.
Рейтинг самых богатых людей мира не сильно изменился
Французский бизнесмен Бернар Арно снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Как известно, он имеет контрольный пакет компании LVMH.
Журналисты обращают внимание на то, что состояние Арно по состоянию на сегодняшний день достигло 215 млрд долл.
За последние несколько месяцев они выросли аж на 7 млрд долл.
На второй ступени рейтинга оказался основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл (+20,8 млрд долл с начала года).
В тройке самых богатых также оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск из 194 млрд долларов США.
Что интересно, топ-10 самых богатых людей мира — американцы — их в этом рейтинге 90%, несмотря на то, что список возглавил француз.
В первую десятку рейтинга также попали:
основатель Meta Марк Цукерберг (153 млрд долл),
основатель Microsoft Билл Гейтс (149 млрд долл),
соучредители компаний Google, Alphabet Ларри Пейдж (146 млрд долл) и Сергей Брин (138 млрд долл),
бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (130 млрд долл),
американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет (132 млрд долл) и основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (129 млрд долл).
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-