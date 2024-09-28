Состояние Цукерберга рекордно выросло за два года. Как именно

Состояние Цукерберга рекордно выросло

Состояние Цукерберга выросло почти в шесть раз, менее чем за два года, до 201 млрд долл США.

Согласно данным Индекса миллиардеров Bloomberg, он переместился на четвертое место в списке 500 самых богатых людей мира после Илона Маска, Джеффа Безоса и Бернара Арно.

С 1 января этого года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долл благодаря своей 13% доле в компании Meta Platforms.

Акции компании закрылись на историческом максимуме в среду, и в этом году уже выросли на 60%.

В то время как другие технологические титаны совершили значительный скачок в чистом капитале в этом году — например, генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг удвоил свое состояние до 106,2 млрд долл США — никто не вырос настолько сильно, как Цукерберг.

Рейтинг самых богатых людей мира не сильно изменился

Французский бизнесмен Бернар Арно снова занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Как известно, он имеет контрольный пакет компании LVMH.

Журналисты обращают внимание на то, что состояние Арно по состоянию на сегодняшний день достигло 215 млрд долл.

За последние несколько месяцев они выросли аж на 7 млрд долл.

На второй ступени рейтинга оказался основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 198 млрд долл (+20,8 млрд долл с начала года).

В тройке самых богатых также оказался основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск из 194 млрд долларов США.

Что интересно, топ-10 самых богатых людей мира — американцы — их в этом рейтинге 90%, несмотря на то, что список возглавил француз.

В первую десятку рейтинга также попали: