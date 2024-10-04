Основатель и гендиректор американской компании Meta Марк Цукерберг опередил миллиардера Джеффа Безоса и стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты.
Главные тезисы
- Марк Цукерберг опередил миллиардера Джеффа Безоса и занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.
- Это произошло благодаря успешной деятельности компании Meta Platforms и росту капитализации акций.
- С начала текущего года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долларов, что отражает впечатляющий финансовый успех.
- Рыночная капитализация компании Meta достигла 1,47 трлн долларов, способствуя росту состояния Марка Цукерберга.
- Илон Маск остается самым богатым человеком в мире, но Марк Цукерберг приблизился к нему, увеличивая свое состояние и лидерство на рынке.
Что известно о рейтинге самых богатых людей планеты
Отмечается, что капитал Цукерберга увеличился на 3,43 млрд. долларов до 206 млрд. долларов.
С начала этого года владелец Meta увеличил доходы на 78,1 млрд долларов.
В частности, подавляющую часть капитала Цукерберга составляют доходы компании Meta.
Цукерберг стал богаче благодаря тому, что акции компании Meta в четверг, 3 октября, выросли до 582,77 доллара за штуку. В конце сентября капитал Марка Цукерберга впервые пересек отметку в 200 миллиардов долларов. Тогда он занимал 4 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
С начала января ценные бумаги подорожали примерно на 68%. Рыночная капитализация компании составляет 1,47 трлн. долларов.
Самым богатым человеком в мире считается американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.
Его состояние оценивается в 256 миллиардов долларов. Его капитал снизился почти на 6 млрд долларов.
Что известно о рекордном росте состояния Цукерберга
Состояние Цукерберга выросло почти в шесть раз, менее чем за два года.
С 1 января этого года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долл. благодаря своей 13% доле в компании Meta Platforms.
Акции компании закрылись на историческом максимуме в среду, и в этом году уже выросли на 60%.
В то время как другие технологические титаны совершили значительный скачок в чистом капитале в этом году — например, генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг удвоил свое состояние до 106,2 млрд долл. США — никто не вырос настолько сильно, как Цукерберг.
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