Цукерберг опередил Безоса в рейтинге самых богатых людей планеты
Категория
Экономика
Дата публикации

Цукерберг опередил Безоса в рейтинге самых богатых людей планеты

Марк Цукерберг
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Источник:  CNBC

Основатель и гендиректор американской компании Meta Марк Цукерберг опередил миллиардера Джеффа Безоса и стал вторым в рейтинге самых богатых людей планеты.

Главные тезисы

  • Марк Цукерберг опередил миллиардера Джеффа Безоса и занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.
  • Это произошло благодаря успешной деятельности компании Meta Platforms и росту капитализации акций.
  • С начала текущего года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долларов, что отражает впечатляющий финансовый успех.
  • Рыночная капитализация компании Meta достигла 1,47 трлн долларов, способствуя росту состояния Марка Цукерберга.
  • Илон Маск остается самым богатым человеком в мире, но Марк Цукерберг приблизился к нему, увеличивая свое состояние и лидерство на рынке.

Что известно о рейтинге самых богатых людей планеты

Отмечается, что капитал Цукерберга увеличился на 3,43 млрд. долларов до 206 млрд. долларов.

С начала этого года владелец Meta увеличил доходы на 78,1 млрд долларов.

В частности, подавляющую часть капитала Цукерберга составляют доходы компании Meta.

Цукерберг опередил Безоса и занял второе место в рейтинге самых богатых людей планеты
Марк Цукерберг

Цукерберг стал богаче благодаря тому, что акции компании Meta в четверг, 3 октября, выросли до 582,77 доллара за штуку. В конце сентября капитал Марка Цукерберга впервые пересек отметку в 200 миллиардов долларов. Тогда он занимал 4 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.

С начала января ценные бумаги подорожали примерно на 68%. Рыночная капитализация компании составляет 1,47 трлн. долларов.

Самым богатым человеком в мире считается американский миллиардер и владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Его состояние оценивается в 256 миллиардов долларов. Его капитал снизился почти на 6 млрд долларов.

Что известно о рекордном росте состояния Цукерберга

Состояние Цукерберга выросло почти в шесть раз, менее чем за два года.

С 1 января этого года состояние Цукерберга увеличилось на 73,4 млрд долл. благодаря своей 13% доле в компании Meta Platforms.

Акции компании закрылись на историческом максимуме в среду, и в этом году уже выросли на 60%.

В то время как другие технологические титаны совершили значительный скачок в чистом капитале в этом году — например, генеральный директор Nvidia Corp. Дженсен Хуанг удвоил свое состояние до 106,2 млрд долл. США — никто не вырос настолько сильно, как Цукерберг.

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