В компании под руководством миллиардера Марка Цукерберга крайне возмущены новыми правилами модерации контента, которые, по словам работников, подрывают права ЛГБТК+ сообщества и способствуют распространению вредной информации.
Главные тезисы
- Сотрудники Meta выступают против новых правил модерации, которые поддерживают вредную информацию и ущемляют права ЛГБТК+ сообщества.
- Протесты вызваны разрешением использовать негативные термины в отношении ЛГБТК+ групп, что вызвало бурю негодования среди работников.
- Многие сотрудники, особенно представители ЛГБТК+ сообщества, рассматривают новые правила как измену ценностям Meta и призыв к распространению враждебного языка.
- Meta критикуют за недостаточную прозрачность в принятии решений и защите маргинализированных групп, что вызывает уход работников и общественное возмущение.
Что известно об возмущении у Meta из-за подрыва прав ЛГБТК+ сообщества
В частности, протесты работников вызвало разрешение компании называть пользователям соцсетей представителей ЛГБТК+ сообщества лицами с психическими расстройствами.
Изменения были введены в рамках широкой стратегии гендиректора Meta Марка Цукерберга по поводу свободы высказываний на замену ограничений, которые вводились в соцсетях для усиленной модерации контента.
Однако многие работники, особенно те, кто принадлежит ЛГБТК+ сообществу, рассматривают этот шаг как измену заявленных ценностей Meta и приглашение к распространению языка вражды.
Что происходит у Meta на фоне введения новых правил
Скриншоты с внутренней платформы Meta Workplace показывают атмосферу хаоса и недовольства среди работников.
В их постах раздается возмущение, злость и разочарование и даже желание уволиться.
Многие работники из ЛГБТК+ сообщества взяли отпуска для поддержания своего психического здоровья, а некоторые открыто обсуждают намерение покинуть компанию.
При этом большое количество работников Meta требуют прозрачности от руководства, выражая сомнения в принятии решений и привлечении к этому представителей ЛГБТК+.
В течение многих лет компанию критиковали за непоследовательное применение правил и недостаточную защиту маргинализированных групп.
В 2024 году появились сообщения о значительном сокращении команд модераторов контента, что вызвало опасение способности платформы бороться с языком вражды и вредным контентом.
По мнению наблюдателей, последние изменения в политике являются частью более широкой тенденции в технологической индустрии, где компании тестируют пределы минимальной модерации.
Критики отмечают, что такие изменения часто происходят за счет уязвимых пользователей, и Meta теперь, похоже, следует этому примеру.
Критики считают, что Цукерберг пытается привлечь аудиторию с правыми взглядами, особенно после президентских выборов в США в 2024 году, победу в которых одержал Дональд Трамп.
Публичные заявления Цукерберга не помогли успокоить ситуацию. На платформе Threads он отверг критику по поводу изменений в политике, заявив, что большинство пользователей положительно воспримут этот шаг в сторону большей свободы выражения.
Однако его комментарии лишь усугубили раскол в компании.
Защитники прав ЛГБТК+ отмечают, что такая политика нормализует вредоносную риторику и подрывает безопасность платформ Meta.
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