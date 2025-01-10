В компании под руководством миллиардера Марка Цукерберга крайне возмущены новыми правилами модерации контента, которые, по словам работников, подрывают права ЛГБТК+ сообщества и способствуют распространению вредной информации.

Что известно об возмущении у Meta из-за подрыва прав ЛГБТК+ сообщества

В частности, протесты работников вызвало разрешение компании называть пользователям соцсетей представителей ЛГБТК+ сообщества лицами с психическими расстройствами.

Изменения были введены в рамках широкой стратегии гендиректора Meta Марка Цукерберга по поводу свободы высказываний на замену ограничений, которые вводились в соцсетях для усиленной модерации контента.

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Однако многие работники, особенно те, кто принадлежит ЛГБТК+ сообществу, рассматривают этот шаг как измену заявленных ценностей Meta и приглашение к распространению языка вражды.

Что происходит у Meta на фоне введения новых правил

Скриншоты с внутренней платформы Meta Workplace показывают атмосферу хаоса и недовольства среди работников.

В их постах раздается возмущение, злость и разочарование и даже желание уволиться.

Многие работники из ЛГБТК+ сообщества взяли отпуска для поддержания своего психического здоровья, а некоторые открыто обсуждают намерение покинуть компанию.

Это полный хаос. Мне стыдно работать здесь. Мы предали наше обязательство делать наши платформы безопасными для всех, — признается один из сотрудников компании. Поделиться

При этом большое количество работников Meta требуют прозрачности от руководства, выражая сомнения в принятии решений и привлечении к этому представителей ЛГБТК+.

В течение многих лет компанию критиковали за непоследовательное применение правил и недостаточную защиту маргинализированных групп.

В 2024 году появились сообщения о значительном сокращении команд модераторов контента, что вызвало опасение способности платформы бороться с языком вражды и вредным контентом.

По мнению наблюдателей, последние изменения в политике являются частью более широкой тенденции в технологической индустрии, где компании тестируют пределы минимальной модерации.

Критики отмечают, что такие изменения часто происходят за счет уязвимых пользователей, и Meta теперь, похоже, следует этому примеру.

Критики считают, что Цукерберг пытается привлечь аудиторию с правыми взглядами, особенно после президентских выборов в США в 2024 году, победу в которых одержал Дональд Трамп.

Публичные заявления Цукерберга не помогли успокоить ситуацию. На платформе Threads он отверг критику по поводу изменений в политике, заявив, что большинство пользователей положительно воспримут этот шаг в сторону большей свободы выражения.

Однако его комментарии лишь усугубили раскол в компании.

Защитники прав ЛГБТК+ отмечают, что такая политика нормализует вредоносную риторику и подрывает безопасность платформ Meta.