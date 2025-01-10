Сотрудники Meta бунтуют против новой политики компании
Категория
Технологии
Дата публикации

Сотрудники Meta бунтуют против новой политики компании

Штаб-квартира Meta
Читати українською
Источник:  online.ua

В компании под руководством миллиардера Марка Цукерберга крайне возмущены новыми правилами модерации контента, которые, по словам работников, подрывают права ЛГБТК+ сообщества и способствуют распространению вредной информации.

Главные тезисы

  • Сотрудники Meta выступают против новых правил модерации, которые поддерживают вредную информацию и ущемляют права ЛГБТК+ сообщества.
  • Протесты вызваны разрешением использовать негативные термины в отношении ЛГБТК+ групп, что вызвало бурю негодования среди работников.
  • Многие сотрудники, особенно представители ЛГБТК+ сообщества, рассматривают новые правила как измену ценностям Meta и призыв к распространению враждебного языка.
  • Meta критикуют за недостаточную прозрачность в принятии решений и защите маргинализированных групп, что вызывает уход работников и общественное возмущение.

Что известно об возмущении у Meta из-за подрыва прав ЛГБТК+ сообщества

В частности, протесты работников вызвало разрешение компании называть пользователям соцсетей представителей ЛГБТК+ сообщества лицами с психическими расстройствами.

Изменения были введены в рамках широкой стратегии гендиректора Meta Марка Цукерберга по поводу свободы высказываний на замену ограничений, которые вводились в соцсетях для усиленной модерации контента.

Работники Meta возмущены новыми правилами модерации контента
Meta

Однако многие работники, особенно те, кто принадлежит ЛГБТК+ сообществу, рассматривают этот шаг как измену заявленных ценностей Meta и приглашение к распространению языка вражды.

Что происходит у Meta на фоне введения новых правил

Скриншоты с внутренней платформы Meta Workplace показывают атмосферу хаоса и недовольства среди работников.

В их постах раздается возмущение, злость и разочарование и даже желание уволиться.

Многие работники из ЛГБТК+ сообщества взяли отпуска для поддержания своего психического здоровья, а некоторые открыто обсуждают намерение покинуть компанию.

Это полный хаос. Мне стыдно работать здесь. Мы предали наше обязательство делать наши платформы безопасными для всех, — признается один из сотрудников компании.

При этом большое количество работников Meta требуют прозрачности от руководства, выражая сомнения в принятии решений и привлечении к этому представителей ЛГБТК+.

В течение многих лет компанию критиковали за непоследовательное применение правил и недостаточную защиту маргинализированных групп.

В 2024 году появились сообщения о значительном сокращении команд модераторов контента, что вызвало опасение способности платформы бороться с языком вражды и вредным контентом.

По мнению наблюдателей, последние изменения в политике являются частью более широкой тенденции в технологической индустрии, где компании тестируют пределы минимальной модерации.

Критики отмечают, что такие изменения часто происходят за счет уязвимых пользователей, и Meta теперь, похоже, следует этому примеру.

Критики считают, что Цукерберг пытается привлечь аудиторию с правыми взглядами, особенно после президентских выборов в США в 2024 году, победу в которых одержал Дональд Трамп.

Публичные заявления Цукерберга не помогли успокоить ситуацию. На платформе Threads он отверг критику по поводу изменений в политике, заявив, что большинство пользователей положительно воспримут этот шаг в сторону большей свободы выражения.

Однако его комментарии лишь усугубили раскол в компании.

Защитники прав ЛГБТК+ отмечают, что такая политика нормализует вредоносную риторику и подрывает безопасность платформ Meta.

Свобода выражения не может относиться выше безопасности и достоинства наших пользователей. Мы демонстрируем, что язык вражды приемлем на наших платформах, и это абсолютно недопустимо, — отмечает один из сотрудников компании.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг хочет добавить еще больше рекламы в Instagram, однако есть нюанс
Цукерберг хочет добавить еще больше рекламы в Instagram, однако есть нюанс
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг опередил Безоса в рейтинге самых богатых людей планеты
Марк Цукерберг
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Цукерберг анонсировал изменения в Фейсбуке и Инстаграме
META
Соцсети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?