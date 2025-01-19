TikTok прекратил работу в США

18 января популярная соцсеть TikTok была удалена из магазинов приложений Apple и Google для пользователей в США. Это произошло перед вступлением в силу закона, запрещающего платформу.

TikTok удалили из магазинов приложений в США из-за запрета

Как отмечает издание, по состоянию на 22:50 по восточному времени, TikTok исчез из магазинов приложений Apple и Google, который вступил в силу, запрещает предлагать приложение в США.

Кроме того, он обязывает китайскую материнскую компанию ByteDance продать платформу. В случае отказа платформа подлежала бы блокировке, что и произошло.

Пользователи, пытавшиеся открыть TikTok после блокировки, видели всплывающее сообщение.

Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. на должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Поделиться

Ранее TikTok информировал пользователей о том, что сервис станет "временно недоступным" и заверил, что работает над восстановлением доступа для американских пользователей как можно скорее.

Что этому предшествовало

17 января Верховный суд США постановил, что запрет на использование TikTok может вступить в силу уже в эти выходные. Суд отклонил апелляцию владельцев платформы, заявлявших, что такой шаг нарушает Первую поправку к Конституции США.

Президент Джо Байден решил не запрещать TikTok и оставил решение этого вопроса своему преемнику Дональду Трампу.

TikTok планирует потратить $50 тысяч на вечеринку по случаю инаугурации Дональда Трампа. Мероприятие организовано для влиятельных лиц, активно помогавших распространять предвыборные месседжи нового президента.

Китайские чиновники рассматривают вариант, по которому Илон Маск может приобрести американские сделки TikTok, если компании ByteDance не удастся избежать запрета.