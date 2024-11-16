Естонія оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні
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Політика
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Естонія оголосила про надання нового пакету військової допомоги Україні

Прапор Естонії
Джерело:  online.ua

Естонський парламент підтримав ініціативу глави Міноборони Ханно Певкура з передачі нового пакету військової допомоги Україні. 

Головні тези:

  • Естонія готує новий пакет військової допомоги для України, який включатиме військово-морську форму та інше спеціалізоване обладнання.
  • Програма підтримки естонських компаній на конкурсній основі дозволить Україні отримувати продукцію оборонної промисловості від естонських виробників.
  • Президент Зеленський висловив незадоволення щодо отриманої військової допомоги від США, заявивши, що Україна отримала лише половину обіцяного.
  • США розширили виробництво зброї та посилили свою армію завдяки співпраці з Україною, яка активно сприяє зміцненню армії Сполучених Штатів.
  • Військова допомога від Європейського союзу також відіграє важливу роль у підтримці обороноздатності України та зміцненні безпеки регіону.

Що відомо про новий пакет військової допомоги Україні від Естонії

Представники Міноборони Естонії зазначили, що новий пакет військової допомоги Україні буде зібраний із запасів Збройних сил країни із врахуванням потреб українських військових, однак без завдання шкоди обороноспроможності самій Естонії.

Пакет включатиме військово-морську форму, прилади спостереження, приціли, засоби балістичного захисту і різні види боєприпасів.

Цей пакет допомоги не буде останнім, і незабаром ми відкриємо щорічну програму підтримки естонських компаній на конкурсній основі, яка дозволить Україні отримати допомогу у виробництві продукції естонської оборонної промисловості. Це не лише підтримає Україну, але й економіку та безпеку самої Естонії, — зазначає Ханно Певкур.

Зеленський оцінив військову допомогу Україні від США

За словами президента Володимира Зеленського в інтерв’ю журналістам “Українського радіо”, Україна отримала від США лише половину з обіцяної військової допомоги.

Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав — половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент, — зазначив Зеленський.

Президент додав, що США наростили виробництво зброї, потужність своєї армії та поповнили арсенали. І в цьому їм допомогла Україна.

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