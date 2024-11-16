Є різні доповіді, різних інституцій як Міноборони, так і розвідок тощо. Я б тільки сказав — половину ми не отримали. Мені здається, це важливий елемент, коли ми говоримо, як хто допомагає. Європа допомогла не менше. І це важливий елемент, — зазначив Зеленський.