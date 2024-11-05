Це небезпечно. В Естонії дорікнули Заходу після нових заяв щодо України

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна наголосив, що абсолютно усі вимоги стосовно завершення війни мають бути адресовані винятково Росії, яка її розпочала та продовжує понад 10 років.
Головні тези:
- Щоб гарантувати мир, необхідно, щоб Росія вивела війська з України, була притягнута до відповідальності та компенсувала збитки.
- Для запобігання глобальній катастрофі необхідно зупинити РФ тут і зараз.
- Глава МЗС Естонії наголосив, що будь-які поступки Путіну неприйнятні.
Глава МЗС Естонії вимагає не тиснути на Україну
За словами Тсахкна, його бентежить той факт, що сьогодні так часто лунають заклики до миру, однак вони спрямовані у бік Києва, а не Москви.
Естонський дипломат звертає увагу на те, що цей підхід є дуже небезпечним.
На цьому тлі він закликав згадати про Мюнхенську угоду, яка призвела до того, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.
На його переконання, просто зараз людство переживає "момент, багато в чому схожий на 1938 рік", однак дипломат вважає, що ще є час уникнути глобальної катастрофи.
Яким має бути завершення війни
Як зазначив Маргус Тсахкна, станом на сьогодні нічого не вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін може зупинитися.
На переконання дипломата, справедливий і міцний мир може бути гарантований тільки, якщо Росія виведе війська з України, буде притягнута до відповідальності за злочин агресії і компенсує всі збитки.
Маргус Тсахкна також наголосив, що армія РФ повинна вийти з війни в гіршому стані, ніж була тоді, коли її розпочала.
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