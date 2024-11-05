Це небезпечно. В Естонії дорікнули Заходу після нових заяв щодо України

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна наголосив, що абсолютно усі вимоги стосовно завершення війни мають бути адресовані винятково Росії, яка її розпочала та продовжує понад 10 років.

Глава МЗС Естонії вимагає не тиснути на Україну

За словами Тсахкна, його бентежить той факт, що сьогодні так часто лунають заклики до миру, однак вони спрямовані у бік Києва, а не Москви.

Естонський дипломат звертає увагу на те, що цей підхід є дуже небезпечним.

Він вказує на те, що впевненість Заходу в собі похитнулася. Наші коливання або навіть найменші натяки на поступки лише підштовхують Росію продовжувати свій агресивний курс. Маргус Тсахкна Глава МЗС Естонії

На цьому тлі він закликав згадати про Мюнхенську угоду, яка призвела до того, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

На його переконання, просто зараз людство переживає "момент, багато в чому схожий на 1938 рік", однак дипломат вважає, що ще є час уникнути глобальної катастрофи.

Яким має бути завершення війни

Як зазначив Маргус Тсахкна, станом на сьогодні нічого не вказує на те, що російський диктатор Володимир Путін може зупинитися.

Тому найменший натяк на можливі поступки і передачу українських територій вкрай небезпечний — апетит агресора тільки зросте, він зможе "перевести подих, відновити сили і продовжити кровопролиття, — попередив глава МЗС Естонії. Поширити

На переконання дипломата, справедливий і міцний мир може бути гарантований тільки, якщо Росія виведе війська з України, буде притягнута до відповідальності за злочин агресії і компенсує всі збитки.

Маргус Тсахкна також наголосив, що армія РФ повинна вийти з війни в гіршому стані, ніж була тоді, коли її розпочала.