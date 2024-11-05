Не треба прискіпуватися. Віцепрем’єр Польщі обурився після заяв Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Не треба прискіпуватися. Віцепрем’єр Польщі обурився після заяв Зеленського

Кшиштоф Гавковський
Джерело:  online.ua

На переконання польського віцепрем'єра Кшиштофа Гавковського, українській лідер Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Польщу у війну з РФ, оскільки просить Варшаву допомогти збивати російські ракети над заходом України.

Головні тези:

  • Польща невдоволена тим, що Зеленський продовжує закликати до посилення підтримки України на тлі війни.
  • Віцепрем’єр Польщі вважає, що українська влада не цінує допомогу, яку отримала від Варшави.
  • Польща плекає надію на збереження дружніх відносин та партнерства з Україною.

У Польщі невдоволені, що Зеленський просить більше підтримки для України

Як вважає Кшиштоф Гавковський, українська влада недооцінює все то, що Польща зробила для України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Віцепрем’єр не приховує, що його не сподобалася одна з останніх заяв Володимира Зеленського.

У мене таке враження, що останні слова, які пролунали з вуст президента Зеленського, негідні політика, який багато чим зобов'язаний Польщі. Передано обладнання, громадянами опікувалися, Польща — великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях потрібно говорити комусь "дякую", не треба прискіпуватися.

Кшиштоф Гавковський

Кшиштоф Гавковський

Віцепрем’єр Польщі

За словами політика, його насторожила ідея Володимира Зеленського стосовно того, щоб Польща допомогла збивати ракети і дрони РФ над українською територією.

Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією… Я не згоден з такими заявами, — заявив він.

Гавковський хоче, щоб Польща та Україна залишилися друзями та партнерами

Як зазначив польський віцепрем'єр, інколи йому здається, що Володимир Зеленський забув, як багато Польща зробила заради того, щоб Україна вистояла у цій війні.

Журналісти поцікавилися у політика, чому дедалі частіше починають виникати конфлікти між Варшавою та Києвом.

За його словами, вони виникають через нерозуміння того, "якою була б ситуація в Україні, якби не польські відкриті серця".

Чого я очікую від України, і перш за все від президента — а я нещодавно був у Києві… це щоб ми цінували, що у нас є друг, який простягнув тобі руку допомоги у важкі моменти, і не критикували його, коли виявиться, що ми хочемо ще більшого, — наголосив Кшиштоф Гавковський.

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