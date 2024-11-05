Не треба прискіпуватися. Віцепрем’єр Польщі обурився після заяв Зеленського

На переконання польського віцепрем'єра Кшиштофа Гавковського, українській лідер Володимир Зеленський нібито намагається втягнути Польщу у війну з РФ, оскільки просить Варшаву допомогти збивати російські ракети над заходом України.
Головні тези:
- Польща невдоволена тим, що Зеленський продовжує закликати до посилення підтримки України на тлі війни.
- Віцепрем’єр Польщі вважає, що українська влада не цінує допомогу, яку отримала від Варшави.
- Польща плекає надію на збереження дружніх відносин та партнерства з Україною.
У Польщі невдоволені, що Зеленський просить більше підтримки для України
Як вважає Кшиштоф Гавковський, українська влада недооцінює все то, що Польща зробила для України на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
Віцепрем’єр не приховує, що його не сподобалася одна з останніх заяв Володимира Зеленського.
За словами політика, його насторожила ідея Володимира Зеленського стосовно того, щоб Польща допомогла збивати ракети і дрони РФ над українською територією.
Гавковський хоче, щоб Польща та Україна залишилися друзями та партнерами
Як зазначив польський віцепрем'єр, інколи йому здається, що Володимир Зеленський забув, як багато Польща зробила заради того, щоб Україна вистояла у цій війні.
Журналісти поцікавилися у політика, чому дедалі частіше починають виникати конфлікти між Варшавою та Києвом.
За його словами, вони виникають через нерозуміння того, "якою була б ситуація в Україні, якби не польські відкриті серця".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-