Не надо придираться. Вице-премьер Польши возмутился после заявлений Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

Не надо придираться. Вице-премьер Польши возмутился после заявлений Зеленского

Кшиштоф Гавковский
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Источник:  online.ua

По убеждению польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, украинский лидер Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Польшу в войну с РФ, поскольку просит Варшаву помочь сбивать российские ракеты над западом Украины.

Главные тезисы

  • Польша недовольна из-за того, что Зеленский продолжает призывать к усилению поддержки Украины на фоне войны.
  • Вице-премьер Польши считает, что украинские власти не ценят помощь, которую получили от Варшавы.
  • Польша питает надежду на сохранение дружеских отношений и партнерства с Украиной.

В Польше недовольны, что Зеленский просит больше поддержки для Украины

Как считает Кшиштоф Гавковский, украинские власти недооценивают все то, что Польша сделала для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.

Вице-премьер не скрывает, что ему не понравилось одно из последних заявлений Владимира Зеленского.

У меня такое впечатление, что последние слова, прозвучавшие из уст президента Зеленского, недостойны политика, который многим обязан Польше. Передано оборудование, гражданами занимались, Польша — большой друг Украины, транспортный узел. Мне казалось, что в таких ситуациях нужно говорить кому-то "спасибо", не надо придираться.

Кшиштоф Гавковский

Кшиштоф Гавковский

Вицепремьер Польши

По словам политика, его насторожила идея Владимира Зеленского по поводу того, чтобы Польша помогла сбивать ракеты и дроны РФ над украинской территорией.

Зеленский хочет, чтобы Польша сбивала ракеты над Украиной, то есть хочет, чтобы Польша вступила в войну, то есть хочет, чтобы Польша воевала с Россией… Я не согласен с такими заявлениями, — заявил он.

Гавковский хочет, чтобы Польша и Украина остались друзьями и партнерами

Как отметил польский вице-премьер, иногда ему кажется, что Владимир Зеленский забыл, как много Польша сделала ради того, чтобы Украина выстояла в этой войне.

Журналисты поинтересовались у политика, почему все чаще возникают конфликты между Варшавой и Киевом.

По его словам, они возникают из-за непонимания того, "какой была бы ситуация в Украине, если бы не польские открытые сердца".

Чего я ожидаю от Украины, и прежде всего от президента — а я недавно был в Киеве… это чтобы мы ценили, что у нас есть друг, который протянул тебе руку помощи в трудные моменты, и не критиковали его, когда окажется, что мы хотим еще большего, — подчеркнул Кшиштоф Гавковский.

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