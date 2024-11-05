Не надо придираться. Вице-премьер Польши возмутился после заявлений Зеленского

По убеждению польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, украинский лидер Владимир Зеленский якобы пытается втянуть Польшу в войну с РФ, поскольку просит Варшаву помочь сбивать российские ракеты над западом Украины.
Главные тезисы
- Польша недовольна из-за того, что Зеленский продолжает призывать к усилению поддержки Украины на фоне войны.
- Вице-премьер Польши считает, что украинские власти не ценят помощь, которую получили от Варшавы.
- Польша питает надежду на сохранение дружеских отношений и партнерства с Украиной.
В Польше недовольны, что Зеленский просит больше поддержки для Украины
Как считает Кшиштоф Гавковский, украинские власти недооценивают все то, что Польша сделала для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
Вице-премьер не скрывает, что ему не понравилось одно из последних заявлений Владимира Зеленского.
По словам политика, его насторожила идея Владимира Зеленского по поводу того, чтобы Польша помогла сбивать ракеты и дроны РФ над украинской территорией.
Гавковский хочет, чтобы Польша и Украина остались друзьями и партнерами
Как отметил польский вице-премьер, иногда ему кажется, что Владимир Зеленский забыл, как много Польша сделала ради того, чтобы Украина выстояла в этой войне.
Журналисты поинтересовались у политика, почему все чаще возникают конфликты между Варшавой и Киевом.
По его словам, они возникают из-за непонимания того, "какой была бы ситуация в Украине, если бы не польские открытые сердца".
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