Это опасно. В Эстонии упрекнули Запад после новых заявлений относительно Украины

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна подчеркнул, что абсолютно все требования касательно завершения войны должны быть адресованы исключительно России, которая начала ее и продолжает более 10 лет.

Глава МИД Эстонии требует не давить на Украину

По словам Тсахкна, его смущает тот факт, что сегодня так часто раздаются призывы к миру, однако они направлены в сторону Киева, а не Москвы.

Эстонский дипломат обращает внимание на то, что этот подход очень опасен.

Он указывает на то, что уверенность Запада в себе пошатнулась. Наши колебания или даже самые маленькие намеки на уступки лишь подталкивают Россию продолжать свой агрессивный курс. Маргус Тсахкна Глава МИД Эстонии

На этом фоне он призвал вспомнить о Мюнхенском соглашении, которое привело к тому, что Россия начала полномасштабную войну против Украины.

По его убеждению, прямо сейчас человечество переживает "момент, во многом похожий на 1938 год", однако дипломат считает, что еще есть время избежать глобальной катастрофы.

Каким должно быть завершение войны

Как отметил Маргус Тсахкна, по состоянию на сегодняшний день ничего не указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин может остановиться.

Поэтому малейший намек на возможные уступки и передачу украинских территорий крайне опасен — аппетит агрессора только вырастет, он сможет перевести дыхание, восстановить силы и продолжить кровопролитие, — предупредил глава МИД Эстонии. Поделиться

По убеждению дипломата, справедливый и крепкий мир может быть гарантирован только если Россия выведет войска из Украины, будет притянута к ответственности за преступление агрессии и компенсирует все убытки.

Маргус Тсахкна также подчеркнул, что армия РФ должна выйти из войны в худшем состоянии, чем была, когда она начала ее.