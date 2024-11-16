Эстония объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине
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Эстония объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Флаг Эстонии
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Источник:  online.ua

Эстонский парламент поддержал инициативу главы Минобороны Ханно Певкура по передаче нового пакета военной помощи Украине.

Главные тезисы

  • Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине, включая военно-морскую форму и другое специализированное оборудование.
  • Новый пакет военной помощи от Эстонии будет способствовать не только Украине, но также развитию экономики и безопасности Эстонии.
  • Будущая программа поддержки эстонских компаний будет укреплять отношения между Украиной и Эстонией, а также стимулировать производство продукции эстонской оборонной промышленности.

Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Эстонии

Представители Минобороны Эстонии отметили, что новый пакет военной помощи Украине будет собран из запасов Вооруженных сил страны с учетом потребностей украинских военных, однако без ущерба обороноспособности самой Эстонии.

Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.

Этот пакет помощи не будет последним, и скоро мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии, отмечает Ханно Певкур.

Зеленский оценил военную помощь Украине от США

По словам президента Владимира Зеленского в интервью журналистам Украинского радио, Украина получила от США лишь половину из обещанной военной помощи.

Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал — половину мы не получили. Мне кажется это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

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