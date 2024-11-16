Эстонский парламент поддержал инициативу главы Минобороны Ханно Певкура по передаче нового пакета военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Эстония готовит новый пакет военной помощи Украине, включая военно-морскую форму и другое специализированное оборудование.
- Новый пакет военной помощи от Эстонии будет способствовать не только Украине, но также развитию экономики и безопасности Эстонии.
- Будущая программа поддержки эстонских компаний будет укреплять отношения между Украиной и Эстонией, а также стимулировать производство продукции эстонской оборонной промышленности.
Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Эстонии
Представители Минобороны Эстонии отметили, что новый пакет военной помощи Украине будет собран из запасов Вооруженных сил страны с учетом потребностей украинских военных, однако без ущерба обороноспособности самой Эстонии.
Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.
Зеленский оценил военную помощь Украине от США
По словам президента Владимира Зеленского в интервью журналистам Украинского радио, Украина получила от США лишь половину из обещанной военной помощи.
Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.
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