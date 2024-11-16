Что известно о новом пакете военной помощи Украине от Эстонии

Представители Минобороны Эстонии отметили, что новый пакет военной помощи Украине будет собран из запасов Вооруженных сил страны с учетом потребностей украинских военных, однако без ущерба обороноспособности самой Эстонии.

Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и разные виды боеприпасов.

Этот пакет помощи не будет последним, и скоро мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии, отмечает Ханно Певкур. Поделиться

Зеленский оценил военную помощь Украине от США

По словам президента Владимира Зеленского в интервью журналистам Украинского радио, Украина получила от США лишь половину из обещанной военной помощи.

Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал — половину мы не получили. Мне кажется это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент, — отметил Зеленский. Поделиться

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.