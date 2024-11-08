Генштаб Эстонии предупредил о планах армии РФ на фронте

Генеральный штаб Сил обороны Эстонии обращает внимание на высокий наступательный темп российских захватчиков в Украине. Что важно понимать, армия РФ делает все возможное, чтобы захватить как можно больше территорий до наступления морозов.

Российские оккупанты пока не планируют останавливаться

Согласно данным Генштаба Эстонии, ключевые боевые действия армии РФ сконцентрированы на узком участке на Кураховском и Покровском направлениях.

Следует отметить, что именно там происходит более 60% всех столкновений.

Несмотря на высокое наступательное давление со стороны оккупантов, оборона украинских защитников остается организованной — на этом фоне враг несет масштабные потери.

Если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут быть сопоставимы с октябрьскими. Кроме того, российская сторона стремится захватить как можно больше территорий до наступления морозов. Поделиться

Кроме того, указано, что страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы сохранить свой наступательный потенциал.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Как Россия пытается решить свои проблемы

Как удалось узнать Генштабу Эстонии, армия РФ уже снизила требования к набору на военную службу, а также значительно увеличила размеры зарплаты.

Более того, дано разрешение на вербовку людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.

Кроме того, за первоначальное заключение договора о вступлении на военную службу выплата составит до 5 200 000 рублей в год (примерно 50 000 евро). Парадокс заключается в том, что с большой вероятностью подписавшие договор не доживут до конца года, и выплаты не состоятся. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что экономические проблемы России, в условиях неконтролируемой инфляции, могут привести к девальвации рубля уже в ближайшем будущем.