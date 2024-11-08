Генеральный штаб Сил обороны Эстонии обращает внимание на высокий наступательный темп российских захватчиков в Украине. Что важно понимать, армия РФ делает все возможное, чтобы захватить как можно больше территорий до наступления морозов.
Главные тезисы
- Армия РФ концентрирует большинство усилий на Кураховском и Покровском направлениях.
- Несмотря на мощное наступательное давление России, оборона украинских защитников остается организованной.
- Российская армия принимает разные меры для сохранения своего наступательного потенциала.
Российские оккупанты пока не планируют останавливаться
Согласно данным Генштаба Эстонии, ключевые боевые действия армии РФ сконцентрированы на узком участке на Кураховском и Покровском направлениях.
Следует отметить, что именно там происходит более 60% всех столкновений.
Несмотря на высокое наступательное давление со стороны оккупантов, оборона украинских защитников остается организованной — на этом фоне враг несет масштабные потери.
Кроме того, указано, что страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы сохранить свой наступательный потенциал.
Как Россия пытается решить свои проблемы
Как удалось узнать Генштабу Эстонии, армия РФ уже снизила требования к набору на военную службу, а также значительно увеличила размеры зарплаты.
Более того, дано разрешение на вербовку людей с диагнозами B и C гепатит, что фактически означает привлечение большого количества потребителей инъекционных наркотиков.
Нельзя также игнорировать тот факт, что экономические проблемы России, в условиях неконтролируемой инфляции, могут привести к девальвации рубля уже в ближайшем будущем.
Генштаб Эстонии отмечает, что это может усугубить проблемы коррупции и мошенничества в России.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-