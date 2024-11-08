Генштаб Естонії попередив про плани армії РФ на фронті

Генеральний штаб Сил оборони Естонії звертає увагу на високий наступальний темп російських загарбників в Україні. Що важливо розуміти, армія РФ робить все можливе, щоб захопити якомога більше територій до настання морозів.
Головні тези:
- Армія РФ концентрує більшість зусиль на Курахівському та Покровському напрямках.
- Попри потужний наступальний тиск Росія, оборона українських захисників залишається організованою.
- Російська армія вживає різні заходи для збереження свого наступального потенціалу.
Російські окупанти наразі не планують зупинятися
Згідно з даними Генштабу Естонії, ключові бойові дії армії РФ сконцентровані на вузькій ділянці на Курахівському та Покровському напрямках.
Варто зазначити, що саме там відбувається понад 60% усіх зіткнень.
Попри високий наступальний тиск з боку окупантів, оборона українських захисників залишається організованою — на цьому тлі ворог зазнає масштабних втрат.
Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб зберегти свій наступальний потенціал.
Як Росія намагається розв'язати свої проблеми
Як вдалося дізнатися Генштабу Естонії, армія РФ уже знизила вимоги до набору на військову службу, а також суттєво збільшила розміри зарплатні.
Ба більше, дано дозвіл на вербування людей з діагнозами B і C гепатит, що фактично означає залучення великої кількості споживачів ін'єкційних наркотиків.
Не можна також ігнорувати той факт, що економічні проблеми Росії, в умовах неконтрольованої інфляції, можуть призвести до девальвації рубля уже в найближчому майбутньому.
Генштаб Естонії наголошує, що це може посилити проблеми корупції та шахрайства в Росії.
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