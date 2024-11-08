Генштаб Естонії попередив про плани армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб Естонії попередив про плани армії РФ на фронті

армія РФ
Джерело:  ERR

Генеральний штаб Сил оборони Естонії звертає увагу на високий наступальний темп російських загарбників в Україні. Що важливо розуміти, армія РФ робить все можливе, щоб захопити якомога більше територій до настання морозів.

Головні тези:

  • Армія РФ концентрує більшість зусиль на Курахівському та Покровському напрямках.
  • Попри потужний наступальний тиск Росія, оборона українських захисників залишається організованою.
  • Російська армія вживає різні заходи для збереження свого наступального потенціалу.

Російські окупанти наразі не планують зупинятися

Згідно з даними Генштабу Естонії, ключові бойові дії армії РФ сконцентровані на вузькій ділянці на Курахівському та Покровському напрямках.

Варто зазначити, що саме там відбувається понад 60% усіх зіткнень.

Попри високий наступальний тиск з боку окупантів, оборона українських захисників залишається організованою — на цьому тлі ворог зазнає масштабних втрат.

Якщо поточний темп бойових дій збережеться, втрати Росії в листопаді можуть бути порівнянні з жовтневими. Крім того, російська сторона прагне захопити якомога більше територій до настання морозів.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб зберегти свій наступальний потенціал.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Як Росія намагається розв'язати свої проблеми

Як вдалося дізнатися Генштабу Естонії, армія РФ уже знизила вимоги до набору на військову службу, а також суттєво збільшила розміри зарплатні.

Ба більше, дано дозвіл на вербування людей з діагнозами B і C гепатит, що фактично означає залучення великої кількості споживачів ін'єкційних наркотиків.

Крім того, за первинне підписання договору про вступ на військову службу виплата складе до 5 200 000 рублів на рік (приблизно 50 000 євро). Свідомий парадокс полягає в тому, що з великою ймовірністю ті, хто підписав договір, не доживуть до кінця року, і виплати не відбудуться.

Не можна також ігнорувати той факт, що економічні проблеми Росії, в умовах неконтрольованої інфляції, можуть призвести до девальвації рубля уже в найближчому майбутньому.

Генштаб Естонії наголошує, що це може посилити проблеми корупції та шахрайства в Росії.

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