Эстония ожидает провокаций РФ во время отключения от российской энергосистемы

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской возможны провокации со стороны РФ.
Главные тезисы
- Эстония ожидает провокаций со стороны РФ во время отключения от российской энергосистемы.
- Готовность к возможным гибридным угрозам включая кибератаки и физическое вмешательство критически важна.
- Синхронизация с энергосистемой Европы поможет снизить зависимость от России и уменьшить ее влияние.
- Эстонские службы безопасности активно работают над предотвращением возможных провокаций в период десинхронизации.
- Отсоединение от российской электроэнергетической сети поможет повысить энергетическую безопасность стран Балтии.
Эстония ожидает провокации РФ: что известно
Ляэнеметс отметил, что переключение между системами тщательно подготовлено и произойдет для людей незаметно.
Однако в этот период энергоснабжение Эстонии будет более уязвимым, и наш сосед (Россия — ред.) может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам — от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру.
По словам главы МВД, полиция и другие службы безопасности Эстонии принимают меры для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации.
Он также отметил, что синхронизация с энергосистемой Европы является важным шагом, разрывающим связь с Россией.
Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской энергосистемы
Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля, а на следующий день синхронизируются с ЕС.
Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering.
8 февраля балтийские операторы энергосистем отсоединят энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от IPS/UPS и приступят к совместному испытанию работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частью континентальной Европы запланирована на 9 февраля 2025 года, говорится в заявлении.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-