Эстония ожидает провокаций РФ во время отключения от российской энергосистемы
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония ожидает провокаций РФ во время отключения от российской энергосистемы

Энергосистема
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Источник:  ERR

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской возможны провокации со стороны РФ.

Главные тезисы

  • Эстония ожидает провокаций со стороны РФ во время отключения от российской энергосистемы.
  • Готовность к возможным гибридным угрозам включая кибератаки и физическое вмешательство критически важна.
  • Синхронизация с энергосистемой Европы поможет снизить зависимость от России и уменьшить ее влияние.
  • Эстонские службы безопасности активно работают над предотвращением возможных провокаций в период десинхронизации.
  • Отсоединение от российской электроэнергетической сети поможет повысить энергетическую безопасность стран Балтии.

Эстония ожидает провокации РФ: что известно

Ляэнеметс отметил, что переключение между системами тщательно подготовлено и произойдет для людей незаметно.

Однако в этот период энергоснабжение Эстонии будет более уязвимым, и наш сосед (Россия — ред.) может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам — от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру.

По словам главы МВД, полиция и другие службы безопасности Эстонии принимают меры для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации.

Он также отметил, что синхронизация с энергосистемой Европы является важным шагом, разрывающим связь с Россией.

Она устраняет значительную зависимость и возможность воздействия, фактически ликвидируя последний «канат», связывающий нас с востоком.

Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской энергосистемы

Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля, а на следующий день синхронизируются с ЕС.

Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

8 февраля балтийские операторы энергосистем отсоединят энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы от IPS/UPS и приступят к совместному испытанию работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частью континентальной Европы запланирована на 9 февраля 2025 года, говорится в заявлении.

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