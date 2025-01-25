Эстония ожидает провокаций РФ во время отключения от российской энергосистемы

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс считает, что во время десинхронизации эстонской энергосистемы от российской возможны провокации со стороны РФ.

Эстония ожидает провокации РФ: что известно

Ляэнеметс отметил, что переключение между системами тщательно подготовлено и произойдет для людей незаметно.

Однако в этот период энергоснабжение Эстонии будет более уязвимым, и наш сосед (Россия — ред.) может попытаться воспользоваться ситуацией. Мы должны быть готовы к возможным гибридным угрозам — от кибератак до физического вмешательства, а также к распространению дезинформации. Возможны даже попытки повредить энергетическую инфраструктуру.

По словам главы МВД, полиция и другие службы безопасности Эстонии принимают меры для обеспечения порядка и предотвращения инцидентов во время десинхронизации.

Он также отметил, что синхронизация с энергосистемой Европы является важным шагом, разрывающим связь с Россией.

Она устраняет значительную зависимость и возможность воздействия, фактически ликвидируя последний «канат», связывающий нас с востоком. Поделиться

Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской энергосистемы

Страны Балтии окончательно отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля, а на следующий день синхронизируются с ЕС.

Об этом сообщила эстонская энергетическая компания Elering.