Еще больше денег. Эстония обратилась к Украине с неожиданным предложением

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна хочет покупать у Украины ракеты дальнего действия, а также оборонную продукцию.
Главные тезисы
- Соглашения между странами могут помочь Украине получить дополнительные средства.
- Эстонский министр обороны предлагает реструктуризацию военной помощи для Украины.
- Киев пока не отреагировал на предложение Таллинна.
Что Эстония предлагает Украине
По мнению главы эстонского оборонного ведомства, такой новый вид сотрудничества между Киевом и Таллином мог бы помочь Украине нарастить свое производство.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт.
Несмотря на это, Ханно Певкур считает, что это не будет препятствием, если страны придут к обоюдной договоренности.
Ханно Певкур также публично пообещал, что официальный Таллин будет закупать только то, что действительно необходимо для страны, если Киев отзовется на это предложение.
По словам эстонского министра, сейчас его страна заинтересована в ракетах дальнего действия, ведь есть много разных вариантов.
Эстония также хочет реструктурировать военную помощь Украине
Об этом недавно сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, Таллинн хочет, чтобы в Украине доминировала продукция эстонских предприятий.
Что важно понимать, Эстония в 2024 году предоставила Украине военную помощь в размере около 100 млн. евро, что соответствует 0,25% ВВП страны.
Певкур обещает, что его страна продолжит ту же политику, но в структуре помощи ожидаются изменения.
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