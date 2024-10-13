Еще больше денег. Эстония обратилась к Украине с неожиданным предложением

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна хочет покупать у Украины ракеты дальнего действия, а также оборонную продукцию.

Что Эстония предлагает Украине

По мнению главы эстонского оборонного ведомства, такой новый вид сотрудничества между Киевом и Таллином мог бы помочь Украине нарастить свое производство.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день из-за военного положения в Украине действует запрет на экспорт.

Несмотря на это, Ханно Певкур считает, что это не будет препятствием, если страны придут к обоюдной договоренности.

Если мы получим согласие правительства Украины, то, конечно, это можно делать. Нужно понимать, что это можно сделать только так, что если мы покупаем, то Украина получает еще больше денег. И они смогут больше производить для их армии, — подчеркнул глава Минобороны Эстонии. Поделиться

Ханно Певкур также публично пообещал, что официальный Таллин будет закупать только то, что действительно необходимо для страны, если Киев отзовется на это предложение.

По словам эстонского министра, сейчас его страна заинтересована в ракетах дальнего действия, ведь есть много разных вариантов.

Конечно, детали мы не можем раскрывать, но, прежде всего, посмотрим на эти системы, которые могут влиять на противника на большой дальности, — добавил Певкур. Поделиться

Эстония также хочет реструктурировать военную помощь Украине

Об этом недавно сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, Таллинн хочет, чтобы в Украине доминировала продукция эстонских предприятий.

Что важно понимать, Эстония в 2024 году предоставила Украине военную помощь в размере около 100 млн. евро, что соответствует 0,25% ВВП страны.

Певкур обещает, что его страна продолжит ту же политику, но в структуре помощи ожидаются изменения.