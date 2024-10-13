Серьезный провал. Как и почему Россия теряет преимущество в воздухе
Категория
Украина
Дата публикации

Серьезный провал. Как и почему Россия теряет преимущество в воздухе

Су-34
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Источник:  The National Interest

За более чем 2,5 года войны Силы обороны Украины успели уничтожить не менее 30 российских Су-34. Что важно понимать, это почти 25% довоенного парка страны-агрессорки. По состоянию на сегодняшний день боевые потери ВВС РФ опережают производство.

Главные тезисы

  • Россия не хочет признавать свои безумные потери на фоне войны.
  • Российская пропаганда пытается обвинять в неудачах армии РФ не только Украину, но и ее союзников.
  • Россия может готовиться к вторжению в НАТО.

России стыдно признавать новые поражения от Украины

Недавно стало известно, что украинскому пилоту F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.

Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезный провал, потому что Су-34 – это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры, – комментирует это событие геополитический аналитик Ирина Цукерман, глава Scarab Rising.

Учитывая тот факт, что этот западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не только Украину, но и ее союзников - прежде всего США.

Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.

Они хотят доказать, что Украина – всего лишь прокси для ЦРУ/MI6 и т.п., которые непосредственно атакуют Россию с помощью своей техники, – объясняет Ирина Цукерман.

Украина выбивает у России преимущество в воздухе

Это еще один способ России дискредитировать НАТО и поддержать свои теории заговора о том, что Альянс все это время замышлял нападение или вторжение в Россию. Это также хороший способ приподнести неудачу и тот факт, что российское преимущество в воздухе теперь эффективно ослаблено, - отмечают аналитики.

Власти РФ никогда не отрицали тот факт, что именно НАТО является мощной силой, поэтому продолжают цинично врать, что воюют в Украине против солдат Альянса.

Однако у российского диктатора Владимира Путина может быть и другой замысел.

К примеру, он действительно может готовиться к войне с НАТО, а все эти истории просто использовать как повод для вторжения в страну или страны блока.

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