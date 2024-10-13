Серьезный провал. Как и почему Россия теряет преимущество в воздухе

За более чем 2,5 года войны Силы обороны Украины успели уничтожить не менее 30 российских Су-34. Что важно понимать, это почти 25% довоенного парка страны-агрессорки. По состоянию на сегодняшний день боевые потери ВВС РФ опережают производство.
Главные тезисы
- Россия не хочет признавать свои безумные потери на фоне войны.
- Российская пропаганда пытается обвинять в неудачах армии РФ не только Украину, но и ее союзников.
- Россия может готовиться к вторжению в НАТО.
России стыдно признавать новые поражения от Украины
Недавно стало известно, что украинскому пилоту F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.
Учитывая тот факт, что этот западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не только Украину, но и ее союзников - прежде всего США.
Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.
Украина выбивает у России преимущество в воздухе
Власти РФ никогда не отрицали тот факт, что именно НАТО является мощной силой, поэтому продолжают цинично врать, что воюют в Украине против солдат Альянса.
Однако у российского диктатора Владимира Путина может быть и другой замысел.
К примеру, он действительно может готовиться к войне с НАТО, а все эти истории просто использовать как повод для вторжения в страну или страны блока.
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