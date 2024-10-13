Серьезный провал. Как и почему Россия теряет преимущество в воздухе

За более чем 2,5 года войны Силы обороны Украины успели уничтожить не менее 30 российских Су-34. Что важно понимать, это почти 25% довоенного парка страны-агрессорки. По состоянию на сегодняшний день боевые потери ВВС РФ опережают производство.

России стыдно признавать новые поражения от Украины

Недавно стало известно, что украинскому пилоту F-16 удалось уничтожить вражеский боевой самолет Су-34.

Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезный провал, потому что Су-34 – это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры, – комментирует это событие геополитический аналитик Ирина Цукерман, глава Scarab Rising. Поделиться

Учитывая тот факт, что этот западный истребитель американского производства, российские пропагандисты начали обвинять в своей новой потере не только Украину, но и ее союзников - прежде всего США.

Таким образом, россияне не просто оплакивают уничтожение очередного Су-34, но и активно разжигают антиамериканские настроения.

Они хотят доказать, что Украина – всего лишь прокси для ЦРУ/MI6 и т.п., которые непосредственно атакуют Россию с помощью своей техники, – объясняет Ирина Цукерман. Поделиться

Украина выбивает у России преимущество в воздухе

Это еще один способ России дискредитировать НАТО и поддержать свои теории заговора о том, что Альянс все это время замышлял нападение или вторжение в Россию. Это также хороший способ приподнести неудачу и тот факт, что российское преимущество в воздухе теперь эффективно ослаблено, - отмечают аналитики. Поделиться

Власти РФ никогда не отрицали тот факт, что именно НАТО является мощной силой, поэтому продолжают цинично врать, что воюют в Украине против солдат Альянса.

Однако у российского диктатора Владимира Путина может быть и другой замысел.